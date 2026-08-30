俄軍夜襲基輔彈藥庫37人喪命 波及老人、身障照護機構

俄羅斯攻擊擊中烏克蘭基輔州米拉村的一處彈藥庫，隨後引發爆炸。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄軍夜襲基輔郊區倉庫，釀成至少37人死亡。

俄軍夜襲基輔郊區倉庫，釀成至少37人死亡。 重點二： 烏方稱遇襲倉庫存放無人機、砲彈等軍用彈藥。

烏方稱遇襲倉庫存放無人機、砲彈等軍用彈藥。 重點三：爆炸波及住宅區與照護機構，雙方遠程打擊升溫。

俄羅斯 國防部29日通報，俄軍28日夜間至29日凌晨對烏克蘭 首都基輔及其郊區的多處軍事目標發動新一輪打擊，其中包括一座存放遠程「火烈鳥」巡航飛彈零件的倉庫。烏克蘭官方當天表示，俄軍夜間對基輔西郊米拉村（Myla）一處倉庫發動無人機襲擊，引發大火與連環爆炸，事故造成至少37人身亡。

中央社綜合法新社、今日俄羅斯網站報導，俄羅斯國防部指出，俄軍此次動用了飛彈與無人機，襲擊基輔郊區恰伊基的菲姆服務運輸物流中心，該處被指用於存放「火烈鳥」巡航飛彈。此外，俄軍亦空襲了基輔西郊米拉村的一個彈藥倉庫，稱該倉庫內部存放著FP-1、FP-2型遠程無人機零件與發射助推器。俄方多次表態，將持續對烏克蘭軍工設施實施打擊，以報復烏方針對俄國 民用目標發起的襲擊。

烏克蘭當局與空軍統計顯示，俄軍自28日深夜至29日清晨共發射至少2枚飛彈及267架無人機。基輔州行政首長特卡欽科（Tymur Tkachenko）透過Telegram證實，米拉村倉庫遇襲引發火災與連環爆炸，死亡人數已增至至少37人，另有數十人受傷、數百人緊急撤離，相關救援單位持續在現場進行處置。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基發表聲明及影片談話，證實該處遭襲倉庫隸屬烏克蘭軍方，用於存放無人機、砲彈等彈藥。爆炸同時波及周邊住宅區以及一處老人與身心障礙者照護機構。澤倫斯基嚴厲抨擊相關部署，強調讓此事發生的決策者必須負責，並聲明彈藥絕不能儲存在民宅或住宅區附近。

另一方面，澤倫斯基於28日召開最高統帥部會議討論武器供應，設定了烏軍每天使用1000架無人機對俄羅斯目標發動遠程打擊的目標。他指出，目前烏方平均每日對俄境內發動300多次遠程打擊，未來將持續擴大規模。俄烏雙方近期均加大遠程打擊力度，交戰導致各地火災與平民傷亡人數攀升。

俄軍空襲基輔附近彈藥庫，引發連環爆炸。（路透）