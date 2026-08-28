CIA局長訪俄 警告勿襲北約、停助伊朗 川普1句話緩頰

彭博引述知情人士報導，俄羅斯認定俄烏和平協議的談判已陷入死胡同；圖為俄羅斯總統普亭日前在莫斯科克里姆林宮的天使長主教座堂點燃蠟燭。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： CIA局長拉特克利夫突訪莫斯科，警告俄國勿攻擊北約成員國。

CIA局長拉特克利夫突訪莫斯科，警告俄國勿攻擊北約成員國。 重點二： 美方同時施壓俄國，要求減少對伊朗的軍事與經濟支持。

美方同時施壓俄國，要求減少對伊朗的軍事與經濟支持。 重點三：川普淡化此行目的，並稱俄烏和平談判可能近日出現進展。

美國中央情報局(CIA)局長拉特克利夫本周突訪莫斯科。華爾街日報等媒體26日引述知情人士報導，拉特克利夫此行旨在提醒俄羅斯，勿因當前俄烏戰事陷入僵局，就攻擊北約 成員國，尤其是波羅的海三國。

華爾街日報此前報導，根據美國情報機構最新評估，普亭可能在未來幾年內對某個北約成員國發動有限攻擊，以試探北約協防成員國的決心。美國官員擔心，普亭在俄烏戰事陷入僵局、俄國國內又面臨壓力下，可能發動從網攻到小規模地面入侵等攻擊，目標很可能是某個波羅的海國家，而波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞都是北約成員國。

美國軍援烏克蘭及美伊戰爭使美軍部分武器庫存減少；美伊戰爭造成整個西方的防空飛彈等重要彈藥短缺，也可能成為普亭考量的因素。

此外，Politico也引述一名消息人士和一名知情英國官員指出，拉特克利夫也利用這次機會，施壓俄羅斯減少對伊朗 的軍事與經濟支持。

克里姆林宮發言人佩斯科夫指稱，拉特克利夫訪俄期間與俄國情報官員會談，但沒與普亭會面，普亭則已聽取相關簡報；佩斯科夫還形容上述美媒報導內容為不符事實的「鬼故事」。俄國外交部發言人沙卡洛娃則警告，俄方可能攻擊在烏克蘭境內及境外的英國軍事目標，作為烏方使用英國遠程巡弋飛彈「暴風之影」攻擊俄國境內目標的報復。

白宮對拉特克利夫此行未提供明確說明。美國總統川普 26日接受保守派政治評論員貝克專訪時，被問到拉特克利夫是否為了討論制裁伊朗或提醒普亭別攻擊北約成員國，才突訪莫斯科。川普答道，「我很抱歉讓大家失望了，以上皆非。拉特克利夫去莫斯科，基本上算是半例行性的行程」；貝克也將上述臆測斥為「荒謬」。

川普還提到，他希望看到俄烏戰爭結束，且拉特克利夫「很棒」；「如今俄烏停戰這件事可能會有些成果。我們正非常努力結束這場戰爭，坦白說，目前俄烏雙方也都希望看到戰爭結束」。

烏克蘭總統府幕僚長布達諾夫27日則聲稱，烏俄最快可能9月重啟和平協議談判。

拉特克利夫此行自然也談到美伊戰事，請莫斯科轉告德黑蘭，若不重開荷莫茲海峽，川普政府將祭出更多制裁。對此，中情局尚未置評；白宮則請媒體參考川普接受貝克專訪的內容；歐盟執委會發言人畢紐27日則說，拉特克利夫並未將他訪俄的行程表告知歐盟。

另一方面，彭博26日引述克里姆林宮知情人士報導，俄羅斯認定俄烏和平協議的談判已陷入死胡同，正準備加大對烏克蘭的攻擊力道，甚至愈來愈多俄國官員覺得，普亭最終可能對烏克蘭動用戰術核武，作為終極手段。。對此，克宮發言人佩斯科夫尚未置評。

鑒於談判架構已實質破裂，使俄烏重回原點。俄羅斯總統普亭也不會因西方制裁造成的經濟壓力，與烏克蘭以無人機及飛彈空襲俄國煉油廠和物流網而喊停這場戰爭。在北約（NATO）成員國向基輔提供軍援與情資下，莫斯科愈來愈視烏克蘭對俄國的攻擊為北約對俄國的攻擊。

美媒爆料，中央情報局局長拉特克利夫突訪莫斯科，並警告俄勿攻擊北約。(美聯社)