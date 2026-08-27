我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先別管吃了什麼 研究揭「早餐幾點吃」可能更影響壽命

華人10年美簽續簽「難如登天」免面試也搶不到預約號

川普才稱不擔心普亭打北約 莫斯科撂狠話：恐打擊英國軍事目標

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統27日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地準備登上空軍一號。(美聯社)
川普總統27日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地準備登上空軍一號。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普表示不擔心俄羅斯會攻擊北約國家。
  • 重點二：CIA局長被指赴莫斯科警告俄方勿挑釁北約。
  • 重點三：俄外交部揚言可能打擊英國與法國軍事目標。

歐洲領袖日益憂心俄羅斯可能透過有限度攻擊或其他軍事挑釁，考驗北約的決心。俄羅斯外交部發言人也警告，俄方可能攻擊英國軍事目標。不過，美國總統川普27日卻表示，不擔心俄羅斯會攻擊北約國家。

Axios報導，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫25日祕密前往莫斯科，並與俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）會面。多家媒體報導，拉特克利夫此行是為了警告莫斯科不要攻擊北約國家，但川普受訪時否認，表示拉特克利夫沒有傳達這項警告。

川普稱拉特克利夫訪俄是「例行公事」，並對媒體報導表示不解。他說，拉特克利夫每6個月或每年會見一次俄羅斯對口官員，雙方關係非常好，「沒有任何訊息，也沒有任何不尋常之處」。

2小時後，川普再度被問及美國是否曾就可能攻擊北約國家一事警告俄羅斯總統普亭。他表示不想評論，但補充：「他們不會攻擊北約領土。」

另一方面，納雷什金27日證實與拉特克利夫會面並討論「情報事務」，稱這是「例行工作的一部分」，「沒有任何不尋常之處」。

路透報導，英國本周稍早宣布，允許烏克蘭取得機密技術，自行生產可深入打擊俄羅斯境內目標的「暴風影」巡弋飛彈。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）27日警告，俄方可能打擊烏克蘭境內外的英國軍事目標，以回應烏克蘭使用英製長程巡弋飛彈攻擊俄羅斯境內目標。

沙卡洛娃指出，在莫斯科看來，倫敦距離成為她所稱、針對俄羅斯平民的「恐怖主義」行動的法律共犯，只差「一步之遙」，並警告除非英國改變立場，否則將面臨「不可避免的災難性後果」。此外，法國已同意授權這項技術，沙卡洛娃似乎也威脅巴黎，稱英法都是在「玩火」，可能帶來難以預料的後果。

精華 FAQ

  • 川普表示，他不擔心俄羅斯會攻擊北約國家，並稱北約領土不會遭到攻擊。他還否認CIA局長拉特克利夫赴俄是為傳達警告，強調會面屬例行公事。

  • 多家媒體報導認為，拉特克利夫此行是為向莫斯科警告不要攻擊北約國家，並與俄羅斯對外情報局局長納雷什金會面；但雙方都說這只是例行情報交流。

  • 俄方因英國允許烏克蘭取得機密技術、製造可深入打擊俄境的暴風影飛彈而不滿，警告若英國持續支持此類攻擊，俄軍可能回擊烏克蘭境內外的英國軍事目標。

普亭 北約 川普

上一則

尼泊爾、中國邊境兩座堰塞湖恐潰決 專家揭預警致命盲區

延伸閱讀

CIA局長突訪莫斯科原因曝光 川普回應淡稱例行訪問

CIA局長突訪莫斯科原因曝光 川普回應淡稱例行訪問
POLITICO：CIA局長突訪莫斯科內幕 警告這些事

POLITICO：CIA局長突訪莫斯科內幕 警告這些事
中情局局長神祕飛抵莫斯科 美提前通知烏克蘭：代表團離開前別攻擊

中情局局長神祕飛抵莫斯科 美提前通知烏克蘭：代表團離開前別攻擊
CIA局長突訪俄引關注 川普：普亭不會攻擊北約領土

CIA局長突訪俄引關注 川普：普亭不會攻擊北約領土

熱門新聞

外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
東京檔案照。 路透

東京規模5.5地震 最大震度3

2026-08-21 08:55
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29

超人氣

更多 >
川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國

川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
10部百看不膩甜寵古裝劇 丁禹兮「陳芊芊」高糖、「卿卿日常」一集上癮

10部百看不膩甜寵古裝劇 丁禹兮「陳芊芊」高糖、「卿卿日常」一集上癮