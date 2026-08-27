授勳換星鏈？ 澤倫斯基拉攏馬斯克 爭取深入俄境200公里

烏克蘭總統澤倫斯基頒發自由勳章給馬斯克，爭取擴大星鏈在俄國的使用範圍。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 澤倫斯基頒發馬斯克自由勳章，盼拉攏其支持星鏈擴用。

澤倫斯基頒發馬斯克自由勳章，盼拉攏其支持星鏈擴用。 重點二： 基輔希望星鏈深入俄境200公里，提升無人機打擊能力。

基輔希望星鏈深入俄境200公里，提升無人機打擊能力。 重點三：廉價無人機主宰戰場後，烏克蘭戰車多已閒置並尋求新用途。

烏克蘭總統澤倫斯基 已為億萬富豪馬斯克 頒發該國最高榮譽之一的「自由勳章」，時值基輔正爭取馬斯克首肯，擴大星鏈在俄羅斯 境內的使用範圍，好讓無人機可深入打擊俄羅斯。

英國金融時報（FT）報導，澤倫斯基26日發布命令，授予馬斯克「自由勳章」，表彰其「對保障生命與自由、及促進烏、美國民情誼，做出卓越貢獻」。

澤倫斯基的這項決定，正值基輔當局與華府，就如何在俄國境內使用星鏈存在歧見；星鏈可提升烏克蘭無人機的通訊品質，並增加躲避俄國電子干擾的機率。

知情人士透露，澤倫斯基已籲請馬斯克，把星鏈在俄國的使用範圍增至深入境內200公里，好讓基輔鎖定俄國的彈道飛彈發射器。

另一方面，戰車一度是烏克蘭最渴望獲得的西方武器，但面對如今主宰戰場的廉價無人機，這些當初高調取得、每輛價值1000萬美元的戰車證明毫無招架之力，如今大多閒置，藏在森林裡積滿蜘蛛網。不過，烏軍仍持續維護戰車、訓練士兵操作，同時設法尋找新的運用方式。

紐約時報報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，西方製造的戰車似乎不可或缺，烏克蘭幾乎立即要求盟友提供，但一直遭到拒絕。直到2023年1月，英國、德國和美國才在歷經艱難談判與輿論壓力後改變立場。烏克蘭第33獨立機械化旅成立的部分目的，就是接收這些西方戰車。

然而，戰車在當年春末投入戰鬥時，廉價無人機已在戰場造成慘重損失，而且能攻擊戰車最脆弱的部位。如今，第33旅一處營指揮所的牆上布滿螢幕，播放著轟炸無人機、沿泥濘小徑緩慢前進的地面無人載具，以及偵察無人機監視一棟燃燒房屋的即時影像，宛如現代戰爭的縮影。畫面中唯獨少了一樣東西，那就是戰車。

戰車即使退而充當價格極其昂貴的牽引車，仍難逃無人機威脅。砲手「阿奇」（Archie）表示，執行這類任務也只能在天候惡劣時出動，因為風雨和低能見度意味著空中的無人機較少。戰車駕駛「梅肯」（Mechan）晚上也在床位附近用控制器練習操作無人機，坦言感到奇怪又陌生，但他認為戰車的時代已經結束。

不過，連長芬恩（Fin）堅稱，戰車不會一直被晾在一旁，新科技將讓戰車適應戰場，未來或許會搭載人工智慧建立防護穹頂，或配備自己的無人機攔截器。他認為戰車乘員必須隨時做好準備，因此部下仍持續訓練、維護戰車，並焊接新的防護裝備。

指揮官「莫菲斯」（Morpheus）則表示，營內大約已有一半人員重新受訓成為無人機操作員，要讓戰車重返戰場，需要一次重大的科技突破。他說：「我相信戰車仍然有未來，但有一個前提。我認為未來的戰車將會是無人戰車。」