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CIA局長突訪莫斯科原因曝光 川普回應淡稱例行訪問

編譯周辰陽／即時報導
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美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫，攝於7月15日。(美聯社)
美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫，攝於7月15日。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

CIA局長拉特克利夫罕見訪問莫斯科，據稱是警告俄羅斯不要攻擊北約國家；川普則淡化相關揣測，稱此行只是例行訪問。

華爾街日報26日獨家報導，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）本周突然訪問俄羅斯首都莫斯科。知情人士透露，此行是為了警告俄方不要攻擊北約國家。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭已進入第5年，美國情報機構首長此時訪問莫斯科相當罕見。上一次已知CIA局長訪問莫斯科是在2021年11月，時任局長伯恩斯（William Burns）警告俄羅斯總統普亭不要攻擊烏克蘭。拉特克利夫此行則是他首次已知公開訪問莫斯科。

華爾街日報先前曾報導，美國情報機構最新評估顯示，普亭可能在未來幾年內對某個北約盟國發動有限度攻擊，藉此試探北大西洋公約組織（NATO）的決心。美方官員擔心，普亭在烏克蘭陷入困境、國內又面臨壓力之際，可能發動從網路攻擊到小規模地面入侵等攻擊，目標很可能是某個波羅的海國家。

此外，美國向烏克蘭移交武器，加上美伊戰爭消耗，使部分武器庫存減少；美伊戰爭造成的西方關鍵彈藥短缺，也可能成為普亭考量的因素。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，拉特克利夫訪俄期間曾與俄羅斯情報官員會談，但沒有與普亭會面，普亭則已聽取相關簡報。

白宮對拉特克利夫訪俄幾乎沒有提供明確說明。衛報與紐約郵報報導，美國總統川普接受保守派電台主持人貝克（Glenn Beck）訪問時，被問到此行是否為了討論制裁伊朗，或警告普亭不要攻擊北約成員國、藉此試探北約決心。貝克將這些揣測形容為「荒謬」，川普則回答：「以上皆非。他去那裡某種程度算是例行訪問，我不想讓大家失望。」

川普接著表示，希望看到俄烏戰爭結束，並稱拉特克利夫「是個很棒的人」，此行並非為了貝克所說的原因。他說：「現在，這件事可能會有一些成果。我們正非常努力結束這場戰爭，坦白說，目前雙方都希望看到戰爭結束。」

精華 FAQ

  • 根據知情人士說法，此行主要是向俄方發出警告，要求不要對北約國家發動攻擊，以免升高與西方的衝突。

  • 因為美國情報機構首長直接訪問莫斯科極少見，上一次已知案例是2021年11月，由時任局長伯恩斯前往警告普亭不要攻擊烏克蘭。

  • 川普將外界揣測淡化，表示拉特克利夫此行某種程度上屬於例行訪問，並非為了制裁伊朗或警告普亭等原因，強調美方正努力結束戰爭。

川普 CIA 普亭

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