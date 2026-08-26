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「見證者」無人機大升級 時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自中國

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭基輔居民5月6日觀看在聖米迦勒大教堂前展示、俄羅斯稱為「天竺葵2型」的伊朗...
烏克蘭基輔居民5月6日觀看在聖米迦勒大教堂前展示、俄羅斯稱為「天竺葵2型」的伊朗「見證者-136」自殺式無人機。（路透）

俄羅斯7月初對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，其中使用的廉價單程攻擊無人機「見證者」（Shahed），已改採渦輪噴射引擎，而非傳統螺旋槳提供動力。華爾街日報26日報導，這款無人機如今已更接近飛彈，飛行速度最快可達每小時約480公里，約為舊型號的3倍。

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「見證者」看似簡單，由玻璃纖維、微晶片和炸藥構成，卻極具破壞力，成本最低只要2萬美元。俄羅斯將俄版「見證者」稱為「天竺葵」（Geran），有時與彈道飛彈一同發射，企圖壓垮防空系統。烏克蘭官員表示，舊型單程攻擊無人機通常有逾90%能遭攔截，但新型渦輪噴射機型速度快到足以甩開攔截無人機，必須由戰鬥機擊落或動用數量有限的攔截飛彈。

美國現任與前任官員及專家指出，中國長期以來可說是「見證者」零組件最重要的集散地，包括引擎零件、伺服馬達與陀螺儀。曾檢查部分無人機的烏克蘭官員表示，這類技術升級和其他創新一樣，都是在中國協助下才得以實現，中國工廠並提供無人機引擎。

伊朗研發「見證者」時採用了美國與西德率先開發的設計，但製造仍須從全球取得零件。伊朗工程師當初面臨的一大難題，是找到能連續數小時承受高速與高溫運作的引擎，最佳選擇是一款名為L 550 E的德國設計引擎。一家中國公司2012年開始經銷這款引擎，2017年更直接收購這家德國公司，使伊朗更容易進口。

美國財政部指出，伊朗後來在革命衛隊相關的Oje Parvaz Mado Nafar公司主導下，研發出以Limbach型號為基礎的自製引擎，但仍依賴經由中國取得的廉價零組件。烏克蘭指出，這家公司共同持有人兼董事長梅赫拉比（Abdollah Mehrabi）直接負責2022年向俄羅斯出售超過1萬3000架「見證者」的一筆交易，另包括零組件與製造設備，總值3.24億美元。

伊朗與俄羅斯的單程攻擊無人機也一直依賴西方零件。美國財政部調查發現，幾乎所有歐美零件都是透過中國中間商轉運，通常由香港空殼公司向西方供應商訂購，同時掩飾最終目的地是伊朗或俄羅斯。不過，烏克蘭官員和專家表示，即使「見證者」導航與攻擊能力愈來愈先進，西方零組件卻逐漸消失，取而代之的是愈來愈多中國製零組件。

如今，中國和印度都已公開各自版本的「見證者」無人機。根據美國國防部，伊朗也已將無人機技術出售給委內瑞拉、敘利亞和衣索比亞，俄羅斯非洲軍團也曾在馬利使用「見證者」。美軍同樣受這項技術啟發，研發出一款低成本無人機，並已投入美伊戰爭。

美國財政部前官員比索夫（Kerri Bitsoff）指出，製造「見證者」長期以來的重點一直是取得西方零件，但如今情況已經改變，「因為中國製造這類零組件與技術的能力已經變得更強。」

精華 FAQ

  • 這款單程攻擊無人機改採渦輪噴射引擎，不再依賴螺旋槳，最高時速可達約480公里，約為舊型號的3倍，作戰模式也更接近飛彈。

  • 因為它飛得更快，能甩開攔截無人機，舊型則多數可被攔截；現在烏軍往往得靠戰鬥機或數量有限的攔截飛彈，才能擊落這類目標。

  • 報導指出，中國長期是見證者重要零件集散地，涵蓋引擎零件、伺服馬達與陀螺儀；部分烏克蘭官員也稱，技術升級與引擎供應都與中國工廠有關。

無人機 俄羅斯 烏克蘭

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