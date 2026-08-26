千萬美元戰車打不過廉價無人機 烏軍當初搶著要、如今藏森林

圖為烏克蘭士兵駕駛一輛豹2A4型戰車。攝於2024。(路透/Alina Smutko)

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭曾視西方戰車為關鍵武器，如今卻因廉價無人機主宰戰場而大多閒置；前線部隊一面維修訓練，一面轉向無人機與未來無人戰車。

戰車一度是烏克蘭 最渴望獲得的西方武器，但面對如今主宰戰場的廉價無人機 ，這些當初高調取得、每輛價值1000萬美元的戰車證明毫無招架之力，如今大多閒置，藏在森林裡積滿蜘蛛網。不過，烏軍仍持續維護戰車、訓練士兵操作，同時設法尋找新的運用方式。

紐約時報報導，俄羅斯 2022年2月全面入侵烏克蘭後，西方製造的戰車似乎不可或缺，烏克蘭幾乎立即要求盟友提供，但一直遭到拒絕。直到2023年1月，英國、德國和美國才在歷經艱難談判與輿論壓力後改變立場。烏克蘭第33獨立機械化旅成立的部分目的，就是接收這些西方戰車。

然而，戰車在當年春末投入戰鬥時，廉價無人機已在戰場造成慘重損失，而且能攻擊戰車最脆弱的部位。如今，第33旅一處營指揮所的牆上布滿螢幕，播放著轟炸無人機、沿泥濘小徑緩慢前進的地面無人載具，以及偵察無人機監視一棟燃燒房屋的即時影像，宛如現代戰爭的縮影。畫面中唯獨少了一樣東西，那就是戰車。

第33旅一名戰車維修主管回憶，俄軍開始在戰車外加裝防無人機網和籠架時，還有人取笑他們是在做「烤肉架」，「但他們走對了方向」。烏克蘭隨後跟進，在戰車上加裝防護措施。不過，兩軍不久後都停止使用重型裝甲車輛發動突擊。有戰車甚至不是在戰鬥中受損，而是在拖曳受損裝備的「撤運」任務中受損。

戰車即使退而充當價格極其昂貴的牽引車，仍難逃無人機威脅。砲手「阿奇」（Archie）表示，執行這類任務也只能在天候惡劣時出動，因為風雨和低能見度意味著空中的無人機較少。戰車駕駛「梅肯」（Mechan）晚上也在床位附近用控制器練習操作無人機，坦言感到奇怪又陌生，但他認為戰車的時代已經結束。

第33旅一些較晚加入的新兵甚至從未碰過戰車。班長「強尼」（Johnny）過去曾駕駛戰車，但被問到是否願意轉調至使用地面無人載具的單位時毫不猶豫。他談到駕駛戰車的風險時說：「你關上艙門，開出去，根本不知道自己還回不回得來。」

不過，連長芬恩（Fin）堅稱，戰車不會一直被晾在一旁，新科技將讓戰車適應戰場，未來或許會搭載人工智慧建立防護穹頂，或配備自己的無人機攔截器。他認為戰車乘員必須隨時做好準備，因此部下仍持續訓練、維護戰車，並焊接新的防護裝備。

指揮官「莫菲斯」（Morpheus）則表示，營內大約已有一半人員重新受訓成為無人機操作員，要讓戰車重返戰場，需要一次重大的科技突破。他說：「我相信戰車仍然有未來，但有一個前提。我認為未來的戰車將會是無人戰車。」