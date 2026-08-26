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烏紀念獨立35年 首創「全無人」軍武閱兵 展示近百件裝備

編譯中心／綜合25日電
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烏克蘭獨立35周年，舉行號稱是全球首場完全由無人系統組成的軍武展演。（取自烏克蘭...
烏克蘭獨立35周年，舉行號稱是全球首場完全由無人系統組成的軍武展演。（取自烏克蘭總統辦公室官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：烏克蘭舉行史上首次全無人軍武閱兵，展示近百件自主研發裝備。
  • 重點二：地面、空中與水面無人系統齊上陣，凸顯戰場核心戰力已轉型。
  • 重點三：澤倫斯基稱俄烏終戰有機會窗口，並提停火與自由經濟區構想。

為慶祝烏克蘭獨立35周年紀念日，烏國首都基輔24日舉行該國史上首次涵蓋空中、地面與水面的無人載具閱兵儀式，展示近百件自主研發的尖端無人裝備，號稱是全球首場完全由無人系統組成的軍武展演。外媒指出，面對俄羅斯的入侵，烏克蘭已抗戰5年，這次閱兵式展現未來戰爭的雛形，烏克蘭核心戰力的無人系統，正在顛覆現代戰爭的概念。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基提出俄烏終戰三構想，明年夏季結束前為和平窗口。

歐洲新聞台報導，現場沒有列隊行進的士兵，也沒有戰車或大批重型裝甲車輛，取而代之的是能執行許多類似任務的機器人。在地面裝備方面，包括30輛可執行偵察、布雷與掃雷、運送彈藥物資與裝備，以及後送傷患等多元任務，並可提供火力支援並協助突擊敵軍陣地的無人地面載具（UGV）。

空中有數十架偵察和攻擊型無人機，以及專門攔截俄羅斯無人機的攔截型無人機，展現防空體系全新防線。水面戰力則有歷經實戰驗證的國造無人快艇艦隊，沿著第聶伯河巡航。

自俄羅斯2022年2月發動全面入侵以來，烏克蘭以驚人速度與規模展開軍事轉型。4年半過去，無人系統已成為烏克蘭陸、海、空作戰核心，執行過去主要由士兵、戰機、軍艦及裝甲車輛負責的任務。

2024年，烏克蘭總統澤倫斯基簽署法律，成立「無人系統部隊」，成為專責無人機作戰的獨立軍種，使烏克蘭成為全球首個以無人系統為核心成立獨立軍種的國家。這項創新既反映科技發展，也源於殘酷的戰爭需求。

此外，澤倫斯基表示，烏方認為美國斡旋結束俄烏戰爭的機會窗口可持續至明年夏季結束，已與美國及歐洲官員擬定一頁構想，準備提交俄方。

路透報導，澤倫斯基指出，這項文件的構想包括停火以及先前討論的美國提案，即在烏東頓巴斯地區成立由第三方管理的自由經濟區。

澤倫斯基表示：「其中一個構想是停火，這是主要重點。第2部分則是美國提出的自由經濟區方案。」

克里姆林宮25日質疑美國在頓巴斯設立自由經濟區構想的可行性，並稱該地區已正式納入俄羅斯，因此不太可能由第三方管理。

澤倫斯基說，他認為從今年12月在美國舉行的20國集團（G20）峰會到2027年夏季結束期間，是終止俄烏戰爭的機會窗口，因為2028年美國總統大選選戰屆時即將展開。

澤倫斯基指出，這份提案草案的第3部分涉及歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）扮演的角色，以及烏克蘭準備如何實現這項目標。但他未透露更多細節。

他表示，他提到的這3個構想，並非烏克蘭單方面的主意。這些構想由烏克蘭、美國及歐洲共同擬定，部分內容源自美方談判代表與俄烏雙方的先前會談。

多艘USV編隊航經聶伯河，展現烏國先進無人系統研發能量。（取自烏克蘭總統辦公室網...
多艘USV編隊航經聶伯河，展現烏國先進無人系統研發能量。（取自烏克蘭總統辦公室網站）

烏國USV曾擊落俄軍戰機、重創俄國黑海艦隊，締造輝煌戰果。（取自烏克蘭總統辦公室...
烏國USV曾擊落俄軍戰機、重創俄國黑海艦隊，締造輝煌戰果。（取自烏克蘭總統辦公室網站）

精華 FAQ

  • 最大特色是全場沒有士兵列隊、戰車或重裝甲車，而是以地面、空中與水面無人載具取代傳統部隊，展現近百件自主研發的無人裝備。

  • 地面有可偵察、布雷、掃雷、運補與後送傷患的UGV；空中有偵察、攻擊與攔截型無人機；水面則有經實戰驗證的國造無人快艇艦隊。

  • 他提出停火、在頓巴斯設自由經濟區，以及EU與NATO扮演角色等三部分，並稱這些構想由烏、美、歐共同擬定，盼在明年夏季前形成和平窗口。

閱兵 烏克蘭 澤倫斯基

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