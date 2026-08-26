要烏克蘭暫停空襲 CIA局長突訪莫斯科

川普總統(左)和中情局局長拉特克利夫7月底在大衛營交談。拉特克利夫正在莫斯科與俄方進行會談。(路透)

中情局(CIA )局長拉特克利夫(John Ratcliffe)前往俄羅斯 莫斯科進行會談，這是他就任CIA局長以來首次已知的訪俄行程，美俄雙方均未公開評論此行目的。一名烏克蘭 高層官員透露，美方在拉特克利夫出訪前已要求烏克蘭暫停攻擊，直至代表團離開。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)與路透報導，消息人士25日表示，拉特克利夫已在俄羅斯莫斯科進行會談。此行的消息傳出之際，一架美國空軍波音C-17A全球霸王III運輸機被目擊出現在莫斯科機場，同時還有一支美國外交車隊。美國與俄羅斯政府均未對在俄羅斯的美國官員身分或此行目的發表評論，CIA也未立即回應。

據悉，這是拉特克利夫擔任CIA局長以來，首次造訪俄羅斯，儘管他與俄羅斯情報對口單位一直保持聯繫。消息人士表示，美國上周已要求烏克蘭在24日、25日和26日勿對莫斯科、聖彼得堡及俄羅斯北部部分領土發動空襲，因為一架載有美國高層官員的飛機將飛往俄羅斯首都。

美國情報評估顯示，俄羅斯總統普亭的風險判斷可能正在出現轉變，愈來愈傾向於下令對北約成員國採取挑釁行動，包括混合戰及其他可撇清關係的非傳統軍事手段，以測試北約及川普政府的決心。目前，美國斡旋的烏克蘭和平談判大多仍處於停滯狀態。

美國24日警告各國切斷與伊朗的商業往來，否則將面臨二級制裁。此舉用意是擴大對伊朗的經濟壓力，以促成美國與以色列自2月對伊朗發動的戰爭落幕。美國目前未派駐大使駐俄羅斯，而俄羅斯與伊朗維持緊密戰略夥伴關係，涉及廣泛的軍事、經濟與外交合作。

CIA在近期美俄換囚行動中發揮影響力，包括2025年4月釋放美俄雙重國籍人士卡列琳娜(Ksenia Karelina)，此案是由拉特克利夫親自出面談判。

CIA也參與2024年達成「華爾街日報」記者格什科維奇(Evan Gershkovich)與海軍陸戰隊退伍軍人惠蘭(Paul Whelan)獲釋的換囚行動。前CIA局長伯恩斯(William Burns)曾於2021年11月前往莫斯科，當時會見了俄羅斯高層官員並與普亭直接對話，警告他不要入侵烏克蘭。