中情局局長神祕飛抵莫斯科 美提前通知烏克蘭：代表團離開前別攻擊
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媒體報導，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）25日稍早未經事先宣布前往俄羅斯首都莫斯科舉行會談。不過，華府與莫斯科均未證實此行性質，也未證實他原定與誰會面。
BBC與華爾街日報報導，航班追蹤資料顯示，一架美軍C-17運輸機當天經拉脫維亞首都里加飛往俄羅斯，降落莫斯科伏努科沃國際機場（Vnukovo International Airport），約10小時後飛返里加。
一名烏克蘭資深官員告訴CBS新聞，美方在拉特克利夫出發前曾通知烏方，一個高階代表團將前往莫斯科，並要求基輔在代表團離開前暫停發動攻擊。
這是拉特克利夫擔任CIA局長以來據信首次訪俄，似乎也是川普第二任期期間訪俄的最高階美國官員之一。此行正值美國努力結束俄烏及伊朗戰爭之際，拉特克利夫也一直與俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）保持聯繫。美俄高層官員面對面會談仍相當罕見。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當天稍早表示，沒有這架C-17運輸機的相關資訊，本周也沒有安排克宮與川普政府任何代表舉行會議。CIA拒絕評論。
華爾街日報先前報導，美國蒐集到的情報顯示，俄羅斯正為可能在烏克蘭進行軍事動員展開初步準備，並計畫測試北約的決心。專家認為，拉特克利夫可能與俄羅斯總統普亭會面並提出警告。美國前國家情報副總監桑納（Beth Sanner）表示，此行可能是要警告俄方，美國知道他們正在考慮採取什麼行動；也可能涉及伊朗停火，以及美國對伊朗發動新一波制裁後，俄羅斯對德黑蘭的支持。
2019年至2022年擔任英國駐莫斯科武官的佛爾曼（John Foreman）接受BBC廣播四台（Radio 4）訪問時指出，鑑於外界猜測德國近期的無人機活動可能與俄羅斯有關，此行重點可能是「管控局勢升級」，也可能涉及遭俄羅斯拘留的美國人獲釋問題。
佛爾曼說：「除非發生了什麼事，否則美國人通常不會臨時派遣如此高階的官員，在未事先宣布的情況下前往莫斯科。」
這是拉特克利夫擔任CIA局長以來據信首次訪俄，也可能是川普第二任期內訪俄層級最高的美國官員之一，且行程並未事先公開，顯示其敏感性極高。 根據烏克蘭官員說法，美方在拉特克利夫出發前告知有高階代表團前往莫斯科，並要求基輔在代表團離開前暫停發動攻擊，以避免影響會談與局勢升高。 專家認為，會談可能涉及俄羅斯對烏克蘭的軍事動向、北約測試、伊朗停火與制裁後俄方對德黑蘭的支持，也不排除討論局勢降溫或美國人獲釋問題。
精華 FAQ
這是拉特克利夫擔任CIA局長以來據信首次訪俄，也可能是川普第二任期內訪俄層級最高的美國官員之一，且行程並未事先公開，顯示其敏感性極高。
根據烏克蘭官員說法，美方在拉特克利夫出發前告知有高階代表團前往莫斯科，並要求基輔在代表團離開前暫停發動攻擊，以避免影響會談與局勢升高。
專家認為，會談可能涉及俄羅斯對烏克蘭的軍事動向、北約測試、伊朗停火與制裁後俄方對德黑蘭的支持，也不排除討論局勢降溫或美國人獲釋問題。
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