中情局局長神祕飛抵莫斯科 美提前通知烏克蘭：代表團離開前別攻擊

美國中央情報局（CIA）局長拉特克里夫，攝於7月15日。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： CIA局長拉特克利夫未事先宣布飛抵莫斯科會談。

CIA局長拉特克利夫未事先宣布飛抵莫斯科會談。 重點二： 美方曾提前通知烏克蘭，要求代表團離開前暫停攻擊。

美方曾提前通知烏克蘭，要求代表團離開前暫停攻擊。 重點三：此行被視為罕見高層接觸，可能涉及俄烏、伊朗與美俄局勢。

媒體報導，美國中央情報局（CIA ）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）25日稍早未經事先宣布前往俄羅斯 首都莫斯科舉行會談。不過，華府與莫斯科均未證實此行性質，也未證實他原定與誰會面。

BBC與華爾街日報報導，航班追蹤資料顯示，一架美軍C-17運輸機當天經拉脫維亞首都里加飛往俄羅斯，降落莫斯科伏努科沃國際機場（Vnukovo International Airport），約10小時後飛返里加。

一名烏克蘭 資深官員告訴CBS新聞，美方在拉特克利夫出發前曾通知烏方，一個高階代表團將前往莫斯科，並要求基輔在代表團離開前暫停發動攻擊。

這是拉特克利夫擔任CIA局長以來據信首次訪俄，似乎也是川普第二任期期間訪俄的最高階美國官員之一。此行正值美國努力結束俄烏及伊朗戰爭之際，拉特克利夫也一直與俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）保持聯繫。美俄高層官員面對面會談仍相當罕見。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當天稍早表示，沒有這架C-17運輸機的相關資訊，本周也沒有安排克宮與川普政府任何代表舉行會議。CIA拒絕評論。

華爾街日報先前報導，美國蒐集到的情報顯示，俄羅斯正為可能在烏克蘭進行軍事動員展開初步準備，並計畫測試北約的決心。專家認為，拉特克利夫可能與俄羅斯總統普亭會面並提出警告。美國前國家情報副總監桑納（Beth Sanner）表示，此行可能是要警告俄方，美國知道他們正在考慮採取什麼行動；也可能涉及伊朗停火，以及美國對伊朗發動新一波制裁後，俄羅斯對德黑蘭的支持。

2019年至2022年擔任英國駐莫斯科武官的佛爾曼（John Foreman）接受BBC廣播四台（Radio 4）訪問時指出，鑑於外界猜測德國近期的無人機活動可能與俄羅斯有關，此行重點可能是「管控局勢升級」，也可能涉及遭俄羅斯拘留的美國人獲釋問題。

佛爾曼說：「除非發生了什麼事，否則美國人通常不會臨時派遣如此高階的官員，在未事先宣布的情況下前往莫斯科。」