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澤倫斯基曝俄烏終戰3構想 明年夏季結束前為和平窗口

中央社基輔25日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方認為美國斡旋結束俄烏戰爭的機會窗口可持續至明年夏季結束，已與美國及歐洲官員擬定一頁構想，準備提交俄方。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，這項文件的構想包括停火以及先前討論的美國提案，即在烏東頓巴斯（Donbas）地區成立由第三方管理的自由經濟區。

澤倫斯基周末向記者簡報時表示：「其中一個構想是停火，這是主要重點。第2部分則是美國提出的自由經濟區方案。」

克里姆林宮今天質疑美國在頓巴斯設立自由經濟區構想的可行性，並稱該地區已正式納入俄羅斯，因此不太可能由第三方管理。

澤倫斯基說，他認為從今年12月在美國舉行的20國集團（G20）峰會到2027年夏季結束期間，是終止俄烏戰爭的機會窗口，因為2028年美國總統大選選戰屆時即將展開。

美國主導的俄烏和平談判已於今年稍早告吹，當時烏克蘭拒絕俄羅斯要求割讓更多領土，華府也日益忙於處理與伊朗的衝突。

澤倫斯基指出，這份提案草案的第3部分涉及歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）扮演的角色，以及烏克蘭準備如何實現這項目標。但他未透露更多細節。

他表示，他提到的這3個構想，並非烏克蘭單方面的主意。這些構想由烏克蘭、美國及歐洲共同擬定，部分內容源自美方談判代表與俄烏雙方的先前會談。

精華 FAQ

  • 他認為從今年12月美國G20峰會到2027年夏季結束前，仍存在推動和平的機會窗口，因為之後2028年美國大選選戰將升溫，外交空間可能縮小。

  • 提案草案共有3部分，包括先行停火、在烏東頓巴斯設立由第三方管理的自由經濟區，以及說明EU與NATO將如何參與，並交代烏克蘭自身的準備方式。

  • 克里姆林宮質疑該構想的可行性，認為頓巴斯已被俄羅斯正式納入領土，不太可能再由第三方管理，因此對美方提議抱持明顯保留與反對態度。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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