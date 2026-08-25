烏人落網 澤倫斯基否認主導北溪案 重申「不屈服」俄戰

烏克蘭總統澤倫斯基和英國首相柏能24日在基輔舉行雙邊會面後，簽署人工智慧合作協議，並在會後合影。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 澤倫斯基重申烏克蘭從未參與北溪管線爆炸案。

澤倫斯基重申烏克蘭從未參與北溪管線爆炸案。 重點二： 德國檢方稱烏國涉案，克羅埃西亞又逮捕1名嫌犯。

德國檢方稱烏國涉案，克羅埃西亞又逮捕1名嫌犯。 重點三：烏克蘭獨立日強調求和平但拒絕割讓頓巴斯。

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）23日重申，烏克蘭從未參與2022年北溪（Nord Stream）天然氣管線爆炸案，這條管線當時負責將俄羅斯 天然氣輸往歐洲，先前有烏克蘭男子被指控參與爆炸案。另外，24日烏克蘭獨立35周年之際，他再度強調基輔渴望和平，但不會以割讓領土為代價向俄羅斯屈服。

中央社引述法新社報導，德國檢察官上月表示，北溪管線爆炸案是由烏克蘭政府下令執行。澤倫斯基23日被問及調查進展時表示：「烏克蘭從未參與過任何與炸毀北溪管線相關的行動。」他並說，德國「心知肚明」，烏克蘭無論是在行動構想或具體執行階段，都不是幕後黑手。

澤倫斯基表示，基輔正協助柏林調查，希望事件不會造成雙方關係出現裂痕。他強調，烏克蘭不能失去歐洲夥伴及各國自俄烏戰爭爆發初期便提供的支持與信任。

這起爆炸案的調查近期也有新進展。一名烏克蘭男子19日在克羅埃西亞遭逮捕，德國檢察官指控他涉嫌與另一名烏克蘭人共同參與爆炸案。後者去年已在義大利遭逮捕並引渡回德國。據報導，遭逮捕男子當時正在製作一部與這起攻擊有關的電影。

另一方面，路透報導，澤倫斯基24日在獨立紀念日發表演說，表示烏克蘭「當然渴望和平，但並未準備輕易投降」。包括英國首相柏能（Andy Burnham）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、盧森堡總理佛利登（Luc Frieden）、摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）及愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）等外國政要抵達基輔參加紀念活動。

澤倫斯基指出，俄羅斯多次要求烏克蘭交出仍未被俄軍占領的頓巴斯（Donbas）部分地區，但這項讓步不足以終止侵略，因此基輔拒絕。他強調，不會讓俄軍取得主導權，也不會讓歐洲及國際社會相信「只要放棄頓巴斯，一切問題就會結束」。

此外，俄羅斯官員24日表示，俄軍夜間在南部克拉斯諾達州邊境攔截一架烏克蘭無人機，殘骸墜落一家民營托兒中心，造成三名青少年死亡、八人受傷，其中包括七名兒童。俄羅斯兒童權利專員利沃瓦－貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）表示，死者年齡分別為13、15及16歲；克拉斯諾達州州長康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）說，另有兩名成年人受傷。基輔目前尚未對此置評。

2022年9月一架丹麥F-16拍攝到北溪2號天然氣管道外洩。（路透）