俄嗆英援烏飛彈產線「火上澆油」 英相反擊：誰先開槍的

法國巴黎市中心東北方11公里的勒布爾熱去年6月舉行巴黎航空展，展示遠程巡弋飛彈「暴風之影」。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英法協助烏克蘭境內建置暴風之影飛彈組裝產線。

英法協助烏克蘭境內建置暴風之影飛彈組裝產線。 重點二： 俄方批英國火上澆油，稱已蒐集並鎖定相關廠址。

俄方批英國火上澆油，稱已蒐集並鎖定相關廠址。 重點三：柏能反擊俄方先開戰，並強調英國軍援立場不變。

英、法兩國合力協助烏克蘭 在其境內建立「暴風之影」遠程巡弋飛彈組裝生產線。英國首相柏能24日抵達烏克蘭首都基輔訪問表示，英國政府已同意國防企業歐洲飛彈集團提供英國供應的零組件機密資訊，以協助烏克蘭建立「暴風之影」遠程飛彈組裝生產線。英國BBC報導，俄羅斯 克里姆林宮發言人佩斯科夫被問及此事時說，英國此舉「將對俄烏戰爭火上澆油」。柏能則反駁說，「誰先開槍的？這才是問題的關鍵，不是嗎？」

英國BBC報導，烏克蘭與法國7月在巴黎達成一系列軍事工業和採購協議，其中有法方授權烏方生產「暴風之影」，法方並釋出相關技術文件，建立「暴風之影」遠程巡弋飛彈組裝生產線對烏克蘭的軍火庫有幫助，但迄今為止在戰爭中最具決定性作用的反而是廉價、能大量生產的無人機，及高速彈道飛彈。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，英國站在烏克蘭這一方「參與這場戰爭」。他說：「英國經常對戰爭火上澆油，並策畫阻礙和平進展。」佩斯科夫也說，俄軍已系統性蒐集資料，識別任何飛彈生產廠址並摧毀它們。

柏能24日抵達烏克蘭首都基輔訪問。他在基輔告訴記者：「誰先開槍的？這才是問題的關鍵，不是嗎？」

柏能也表示，攔截飛彈也是24日下午援助烏克蘭「自願聯盟」會議討論的議題之一。烏克蘭欠缺可擊落俄國飛彈和無人機的防空攔截飛彈。

英國首相府先前說，儘管俄國威脅報復，英國對烏克蘭的支持從未改變。一位唐寧街發言人說：「我們對俄國野蠻行徑的立場一直非常明確。過去四年來，我們始終如一，在這方面沒有任何改變。」

英國天空新聞報導，這是柏能上任後首次出訪，現場照片顯示，柏能下車後與烏克蘭外交部長西比哈握手。柏能預計稍後與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並出席烏克蘭脫離前蘇聯獨立35周年紀念活動。柏能於7月20日出任首相，曾於7月27日在英國接待來訪的澤倫斯基。

另外，英國衛報23日報導，自英國軍援烏克蘭無人機的消息曝光後，俄羅斯駐英大使館隨即發出警告，稱英方的行為將面臨相應後果，隨後兩國間的對立態勢便日趨尖銳。克林擔任俄駐英大使長達7年，已於上月正式離任。據俄官方在網上公布的資料，目前駐英使館最高層級的外交人員僅剩臨時代辦齊加諾夫。

前英國駐莫斯科及基輔國防武官福爾曼在社媒發文表示，大使職位懸缺雖非史無前例，但考量到俄使館發表措辭強硬的聲明，加上自2018年起、特別是俄烏衝突爆發以來，俄英雙邊關係已嚴重惡化，他懷疑莫斯科當局可能藉此機會，刻意不派任新大使，從而永久降低與英國的外交層級。

俄羅斯大使館發言人則強調，克里姆林宮已於7月21日正式結束克林的外交任務，並將兩國關係惡化歸咎於英方的主動挑釁，稱雙邊關係已跌至前所未有的低谷。

英國首相柏能（左）24日訪問烏克蘭首都基輔，在烏克蘭獨立35周年紀念儀式發表演說。（美聯社）