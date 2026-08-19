富貴險中求…這國深陷戰火 債券報酬率卻狂飆150%

烏克蘭雖已陷戰火近四年半，但最新數據顯示，該國債券報酬率近三年半來狂飆150%。(路透)

投資人正大力押注烏克蘭 ，並在債券 市場賺進一些最為可觀的報酬。

彭博資訊報導，自2023年初以來，一項追蹤烏克蘭債券的指數累計報酬率達150%，今年也可望取得雙位數報酬，反映烏克蘭在戰場上面對極大劣勢卻展現韌性，加上歐洲提供數十億美元新援助，以及與債權人達成債務重整協議，已帶動市場信心回升，推高債券價格。

倫敦Ninety One資產管理公司分析師馬克表示，烏克蘭無人機 協助守住前線，已從根本上改變市場敘事，從一年前擔心「這個國家正在輸掉戰爭、資金前景不明」，轉變為如今資金來源已有保障，甚至可能正在取得戰場優勢。

不過，懷疑論者警告，和平談判仍進展不順，如果克里姆林宮加強轟炸，戰局仍可能在冬季讓重新轉向有利俄羅斯。也有人認為，烏克蘭債券漲勢，是受到投資人全面湧向風險資產推升。但新興市場基金經理人認為，儘管投資烏克蘭風險極高，潛在報酬也高到令人難以忽視。

烏克蘭並非一般債券市場，通常只有擅長債務重整的專業投資人，才會交易這類投機性高、流動性較低的債券。相較於主流債市正因通膨及全球債務攀升遭到拋售，烏克蘭債券更像是一場押注，關鍵在於烏克蘭最終能否透過談判結束戰爭，並重振經濟。

以2029年到期的烏克蘭債券為例，目前殖利率約13%，價格約為每1美元面額85美分，遠高於2025年6月的58美分。根據彭博追蹤九檔美元計價債券的指數，烏克蘭主權債今年迄今上漲12%，已高於2025年全年的10%。

投資人認為，烏克蘭近期在戰場上的意外成果，替自己爭取更多時間，也提高談判籌碼。歐洲同時展現出願意填補美國留下的缺口，今年稍早已批准向烏克蘭提供900億歐元（1,060億美元）貸款。

然而，烏克蘭仍面臨和平談判停滯、俄羅斯持續加強空襲、防空飛彈庫存吃緊，以及黑海港口遇襲恐重創穀物出口等風險；戰爭期間累積的龐大債務，也讓未來融資與償債能力承受壓力。

ProMeritum投資管理公司共同創辦人馬邁表示，即使盟友提供強力支持，仍很難準確預測烏克蘭未來融資需求。基輔經濟學院估計，烏克蘭債務規模已超過全年經濟產出，債務占國內生產毛額（GDP）比率到2027年可能升至110%。

Marex新興市場策略主管佛格爾認為，烏克蘭債券是一筆風險極高、但潛在上漲空間同樣可觀的押注。他表示，不參與其中的機會成本很大，「前景確實充滿風險，但也正因如此，殖利率才會是12%，而不是10%或9%」。