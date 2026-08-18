挑戰澤倫斯基 烏克蘭前防長要求戰時大選：民主不能被俄羅斯挾持

烏克蘭總統澤倫斯基8日與塞爾維亞總統武契奇在貝爾格勒會面後出席記者會。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 7月突然撤換國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），引發一波抗議。費多羅夫18日晚間發布網路影像談話，呼籲舉行戰時總統大選。他表示，即使烏克蘭陷入曠日持久的戰爭，也必須「恢復完整的民主程序」，對澤倫斯基構成俄羅斯 2022年全面入侵以來最直接的政治挑戰。

衛報報導，費多羅夫在9分鐘的演說中表示：「民主不能被俄羅斯挾持，我們之所以戰鬥，正是因為希望繼續成為一個自由的歐洲國家。」

儘管沒有點名，但費多羅夫暗示，澤倫斯基領導的國家運作不佳，即使面臨國家緊急狀態，仍難以處理貪腐問題。他主張，烏克蘭可以一邊打仗，一邊舉行全國性選舉，「人民不能永遠生活在不知道某些決策為何做出的狀態下。為什麼有些改革向前推進，另一些卻遭到阻擋。」

費多羅夫還表示：「當社會認為任命的主要標準不是專業能力、成果或改造國家的能力，而是對體制的個人忠誠時，尤其危險。」

自俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭實施戒嚴，選舉也一直暫停。澤倫斯基的5年任期已於2024年5月結束，但戰爭持續期間，烏克蘭國內幾乎沒有舉行選舉的意願。美國總統川普先前曾要求烏克蘭舉行選舉，但隨著基輔過去一年展現出能在戰場上站穩腳步，他與澤倫斯基一度緊張的關係也逐漸改善。

35歲的費多羅夫2019年至今年1月擔任烏克蘭數位轉型部長，並在戰時主導烏克蘭採用無人機，之後短暫出任國防部長至7月，但與烏軍總司令瑟爾斯基（Gen Oleksandr Syrskyi）鬧翻後，被認為相當成功的任期戛然而止，在政府改組中突然遭澤倫斯基撤換。隨後爆發街頭抗議，導致瑟爾斯基也遭撤職，但沒有跡象顯示費多羅夫會復職。

澤倫斯基18日正式提名代理國防部長赫馬拉（Yevhen Khmara）接任，但仍須獲烏克蘭國會確認，表決預計19日進行。烏克蘭政治專家布朗朱科夫（Artem Bronzhukov）則質疑，在俄羅斯持續轟炸下，舉行選舉是否切實可行。他表示：「如今，在全面戰爭下，如何確保人民安全仍沒有明確答案。」

布朗朱科夫進一步指出，烏克蘭社會存在「一種相當根深柢固的看法」，認為有必要舉行選舉，但只能等戰爭的激烈階段結束，而烏克蘭仍是「一個處於戰爭中的民主國家，費多羅夫遭撤換後爆發的抗議活動恰恰證實了這一點。」

7、8月之交進行的民調顯示，如果舉行總統大選，費多羅夫將在第一輪投票中以13.1%的支持率排名第三，落後於澤倫斯基的22.3%及前總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）的21.4%。不過，澤倫斯基隨後將在第二輪決選中，分別敗給費多羅夫和扎盧茲尼。

烏克蘭民眾16日在基輔舉行示威，手持標語並高喊口號，抗議總統澤倫斯基撤換國防部長費多羅夫。(路透)

烏克蘭時任國防部長的費多羅夫（如圖）7月1日與瑞典國防部長強森（Pal Jonson）在基輔舉行聯合記者會。(路透)