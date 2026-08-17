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烏瞄準菁英州發動今年最大空襲 俄1夜擊落822無人機至少6死

編譯羅方妤／綜合16日電
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俄羅斯電商巨擘「野莓」位於莫斯科州波多利斯克的一個倉庫16日遭烏克蘭無人機襲擊後...
俄羅斯電商巨擘「野莓」位於莫斯科州波多利斯克的一個倉庫16日遭烏克蘭無人機襲擊後冒出濃煙。（歐新社）

俄羅斯國防部16日表示，他們徹夜擊落822架烏克蘭無人機，但仍有至少6人在這波烏克蘭空襲中喪生。俄國國營塔斯社指出，這是今年規模最大的烏克蘭無人機空襲，主要以莫斯科州為目標，因為許多俄國菁英居住於此。

烏克蘭近來經常出動無人機深入俄國發動空襲，目標包括倉庫、工廠和煉油廠。

莫斯科市長索比亞寧說，逾600架飛往莫斯科的無人機被攔截。莫斯科州州長沃羅比約夫表示，防空部隊和電子戰部隊在莫斯科州上空擊落並攔截187架無人機。

經地理定位證實的影片顯示，俄羅斯電商巨擘「野莓」（Wildberries）位於莫斯科州的一個倉庫發生大火。該公司常被形容為俄版亞馬遜。

英國天空新聞報導，美國大西洋理事會資深研究員伊莉莎白．布勞（Elisabeth Braw）表示，野莓倉庫已不只一次遇襲，顯示俄烏戰爭的影響正逐漸擴及俄羅斯一般民眾，對克里姆林宮而言，這是一個令人不安的現實。

沃羅比約夫指出，莫斯科州16日發生的另一起無人機攻擊事件，造成1名83歲老人死亡。俄國南部羅斯托夫州（Rostov）州長說，該州有5人死亡。

俄國國防部指出，他們在17個州上空攔截到烏軍無人機，這些州主要位於俄國南部和西部。

俄國也發射飛彈和無人機空襲烏國首都基輔等地。烏克蘭稱俄國這波攻擊造成8人死亡，至少39人受傷。

烏國空軍指出，烏軍未能擊落來襲的任何一枚彈道飛彈，再次凸顯防空飛彈短缺問題。烏克蘭總統澤倫斯基說，俄軍過去一周向烏國共發射超過1550架攻擊無人機、近1560枚導引炸彈和62枚飛彈。他說：「歐洲不能任由攔截飛彈躺在倉庫裡。生命必須被保護，俄國必須被阻止。」

俄羅斯電商巨擘「野莓」位於莫斯科州波多利斯克的一個倉庫16日遭烏克蘭無人機襲擊後...
俄羅斯電商巨擘「野莓」位於莫斯科州波多利斯克的一個倉庫16日遭烏克蘭無人機襲擊後冒出濃煙。歐新社

精華 FAQ

  • 俄羅斯國防部表示，16日徹夜擊落822架烏克蘭無人機，稱這是今年規模最大的一次空襲，且目標主要集中在莫斯科州周邊地區。

  • 莫斯科州成為主要目標，超過600架飛往莫斯科的無人機被攔截，野莓倉庫也發生火災，另有1名83歲老人喪生，顯示攻擊已波及民生設施。

  • 俄方稱在17個州攔截烏軍無人機，但仍有至少6人死亡；烏方則表示俄軍空襲基輔等地造成8人死亡、至少39人受傷，戰事持續升高。

無人機 烏克蘭 俄羅斯

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