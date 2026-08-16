烏克蘭發動今年最大空襲 俄擊落逾800架無人機至少6死

俄羅斯電商巨擘「野莓」位於莫斯科州波多利斯克的一個倉庫16日遭烏克蘭無人機襲擊後冒出濃煙。(歐新社)

俄羅斯 國防部16日表示，他們徹夜擊落822架烏克蘭無人機 ，但仍有至少6人在這波烏克蘭空襲中喪生。俄國國營塔斯社指出，這是今年規模最大的烏克蘭無人機空襲，主要以莫斯科州為目標，因為許多俄國菁英居住於此。

烏克蘭近來經常出動無人機深入俄國發動空襲，目標包括倉庫、工廠和煉油廠。

莫斯科市長索比亞寧說，逾600架飛往莫斯科的無人機被攔截。莫斯科州州長沃羅比約夫表示，防空部隊和電子戰部隊在莫斯科州上空擊落並攔截187架無人機。

經地理定位證實的影片顯示，俄羅斯電商巨擘「野莓」（Wildberries）位於莫斯科州的一個倉庫發生大火。該公司常被形容為俄版亞馬遜。

沃羅比約夫指出，莫斯科州16日發生的另一起無人機攻擊事件，造成1名83歲老人死亡。俄國南部羅斯托夫州（Rostov）州長說，該州有5人死亡。

俄國國防部指出，他們在17個州上空攔截到烏軍無人機，這些州主要位於俄國南部和西部。

俄國也發射飛彈和無人機空襲烏國首都基輔等地。烏克蘭稱俄國這波攻擊造成8人死亡，至少39人受傷。烏克蘭蘇梅州、頓內次克州、赫松州等地都通報有人死於空襲。

烏國空軍指出，烏軍未能擊落來襲的任何一枚彈道飛彈，再次凸顯防空飛彈短缺問題。烏克蘭總統澤倫斯基說，俄軍過去一周向烏國共發射超過1550架攻擊無人機、近1560枚導引炸彈和62枚飛彈。他說：「歐洲不能任由攔截飛彈躺在倉庫裡。生命必須被保護，俄國必須被阻止。」

另一方面，羅馬尼亞國防部表示，他們16日在領空擊落一架不明無人機，這是今年在該國上空擊落的第四架無人機，雷達偵測到這架無人機從鄰國摩爾多瓦進入，殘骸似乎墜落於兩個村莊之間無人居住的區域。

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