我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC打毀謗官司 曾聲請傳喚小川普、伊凡卡和庫許納

姜厚任女友稱921地震徒手洗屍3千具 官方數據打臉

烏克蘭發動今年最大空襲 俄擊落逾800架無人機至少6死

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯電商巨擘「野莓」位於莫斯科州波多利斯克的一個倉庫16日遭烏克蘭無人機襲擊後...
俄羅斯電商巨擘「野莓」位於莫斯科州波多利斯克的一個倉庫16日遭烏克蘭無人機襲擊後冒出濃煙。(歐新社)

俄羅斯國防部16日表示，他們徹夜擊落822架烏克蘭無人機，但仍有至少6人在這波烏克蘭空襲中喪生。俄國國營塔斯社指出，這是今年規模最大的烏克蘭無人機空襲，主要以莫斯科州為目標，因為許多俄國菁英居住於此。

烏克蘭近來經常出動無人機深入俄國發動空襲，目標包括倉庫、工廠和煉油廠。

莫斯科市長索比亞寧說，逾600架飛往莫斯科的無人機被攔截。莫斯科州州長沃羅比約夫表示，防空部隊和電子戰部隊在莫斯科州上空擊落並攔截187架無人機。

經地理定位證實的影片顯示，俄羅斯電商巨擘「野莓」（Wildberries）位於莫斯科州的一個倉庫發生大火。該公司常被形容為俄版亞馬遜。

沃羅比約夫指出，莫斯科州16日發生的另一起無人機攻擊事件，造成1名83歲老人死亡。俄國南部羅斯托夫州（Rostov）州長說，該州有5人死亡。

俄國國防部指出，他們在17個州上空攔截到烏軍無人機，這些州主要位於俄國南部和西部。

俄國也發射飛彈和無人機空襲烏國首都基輔等地。烏克蘭稱俄國這波攻擊造成8人死亡，至少39人受傷。烏克蘭蘇梅州、頓內次克州、赫松州等地都通報有人死於空襲。

烏國空軍指出，烏軍未能擊落來襲的任何一枚彈道飛彈，再次凸顯防空飛彈短缺問題。烏克蘭總統澤倫斯基說，俄軍過去一周向烏國共發射超過1550架攻擊無人機、近1560枚導引炸彈和62枚飛彈。他說：「歐洲不能任由攔截飛彈躺在倉庫裡。生命必須被保護，俄國必須被阻止。」

另一方面，羅馬尼亞國防部表示，他們16日在領空擊落一架不明無人機，這是今年在該國上空擊落的第四架無人機，雷達偵測到這架無人機從鄰國摩爾多瓦進入，殘骸似乎墜落於兩個村莊之間無人居住的區域。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 俄羅斯國防部表示，16日徹夜擊落822架烏克蘭無人機，塔斯社稱這是今年規模最大的無人機空襲，主要鎖定莫斯科州，顯示衝突已進一步升級。

  • 俄方稱這波空襲至少造成6人死亡，其中莫斯科州1死、羅斯托夫州5死；烏克蘭則表示，俄軍反擊造成8人死亡、至少39人受傷。

  • 羅馬尼亞國防部表示，16日在領空擊落1架不明無人機，雷達顯示其從摩爾多瓦進入，殘骸疑似落在兩個村莊間的無人地帶，顯示戰事外溢風險仍在。

烏克蘭 無人機 俄羅斯

上一則

美韓軍演觸台？美駐韓第8軍團首提「第一島鏈投射戰力」

延伸閱讀

深入俄國1000公里…烏克蘭無人機襲擊俄煉油廠 至少13死39傷

深入俄國1000公里…烏克蘭無人機襲擊俄煉油廠 至少13死39傷
烏克蘭無人機「墜落」俄羅斯海灘釀7死 俄烏互控肇事

烏克蘭無人機「墜落」俄羅斯海灘釀7死 俄烏互控肇事
俄羅斯控烏克蘭再襲俄電商倉庫 上月中旬以來頻發生

俄羅斯控烏克蘭再襲俄電商倉庫 上月中旬以來頻發生
俄羅斯：今夏已在烏克蘭東南部2州奪下19聚落

俄羅斯：今夏已在烏克蘭東南部2州奪下19聚落

熱門新聞

金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（歐新社）

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

2026-08-13 14:26
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬

異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬
威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」