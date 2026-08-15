盤點烏克蘭的「戰場創意」 如何靠新科技反守為攻

烏克蘭的無人機部隊在四年的俄烏戰爭中屢建戰功，甚至在稍早的演習中擊敗美軍裝甲旅，成為最具有無人機實戰經驗的國家。（路透）

烏克蘭 今年上半年在戰場上取得優勢，中程打擊能力幫助烏軍摧毀了俄軍的後勤補給、減緩俄軍的推進速度；遠程打擊能力又在克里米亞造成燃料危機、威脅到俄羅斯 境內的煉油廠，這些勝利要歸功於烏克蘭的快速發展並應用的科技。

華爾街日報報導，前烏克蘭國防部長、無人機 計畫負責人費多羅夫(Mykhailo Fedorov)6月在一次國防創新會議上表示：「我們就資金規模和人口數量而言無法匹敵俄羅斯，但憑藉不對稱優勢、不斷探索新技術解決方案，我們將取得勝利。」

烏克蘭的創新成果包括：

無人地面載具(UGV)

烏軍使用UGV執行一些最危險的任務，6月便有超過1萬6000次任務出動，幾乎是3月時的兩倍。Termit 2.0無人地面載具最大行駛距離為24哩、最高速度每小時9哩、最大載重877磅，兩條履帶系統中間以金屬橫桿連接，可運送物資和撤離傷員。但它們仍然需要大量人力操作，使用地面無人機進行撤離行動可能需要6小時到3天不等，並且需要14人參與計畫和執行。

抗電子干擾FPV(第一人視角)無人機

烏克蘭國防部前顧問斯特能科(Serhii Sternenko)表示，烏克蘭也在努力擴大抗電子干擾的FPV無人機使用規模，以打擊俄羅斯的後勤支援；費多羅夫表示這項創新幫助烏克蘭獲得作戰縱深。這類能抵抗干擾的FPV無人機飛行距離達15哩，搭載天線、鏡頭、炸藥，直接向目標俯衝引爆，網路上已有許多顯示其攻擊俄方車輛的影片。

自動化

星鏈(Starlink)網路、最後一哩導航(last-mile navigation)幫助烏克蘭無人機飛行員克服俄方干擾抵達目標。除了即時目標識別和其他自動化功能外，這項技術還有助於提高飛行員的效率，並減少打擊相同數量目標所需的人員數量。常用的黃蜂(Hornet)無人機飛行距離為62哩，巡航速度達每小時78哩，彈頭最重可載11磅。

攔截用無人機

烏克蘭官方資料顯示，其部署的攔截用無人機「針刺」(Sting)追擊俄方「見證者-136」(Shahed-136)無人機7月攔截率提升至87%，高於去年12月的81%。「針刺」最遠可在1200哩外操控，飛行距離為23哩，最高速度達每小時175哩，高於「見證者」的每小時115哩。俄羅斯現在正研究噴射無人機，試圖甩開「針刺」，引發了新一輪的軍武競賽。