「現在只有1%」 烏克蘭愛國者見底 澤倫斯基急向美求售

俄羅斯11日對烏克蘭首都基輔發動飛彈攻擊，市區升起濃煙。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 接受CNN訪問時表示，烏克蘭目前擁有的攔截彈，僅達所需美援數量的十分之一，難以阻止俄羅斯 激增的彈道飛彈攻擊。他還說他每天都在撥打「數以百萬計」的電話，私下與盟友協商交換條件，以求獲得更多攔截彈。

俄羅斯正利用烏克蘭愛國者攔截彈庫存幾乎歸零的弱點，近幾周迅速增加彈道飛彈攻擊，首都基輔遭受的打擊尤其嚴重。澤倫斯基表示，如果美國出售現有愛國者攔截彈庫存的5%，烏克蘭就能撐過冬季並挽救人民生命；如果出售10%，就能摧毀俄羅斯所有來襲彈道飛彈，「但我現在只有1%」。

他指出，烏克蘭今年的攔截彈數量僅為2025年的五分之二，俄羅斯每月擁有的彈道飛彈卻是以往的2倍，「每晚都會遭到攻擊，每月還會遭遇4到5次大規模攻擊。那些夜晚非常可怕，人民確實非常英勇、非常堅韌，但他們累了。」烏克蘭官方並未公開2025年全年實際取得的「愛國者」攔截彈總數。

美伊戰爭期間，美國與波斯灣國家為應對伊朗發射的飛彈及低成本無人機，動用數十枚攔截彈，導致全球陷入愛國者攔截彈短缺。烏克蘭受到的衝擊最為嚴重，部分城市在某些夜晚面對莫斯科的火箭攻擊，似乎毫無防禦能力。

澤倫斯基罕見透露，他每天都在設法爭取更多攔截彈，其中涉及一些希望保密的交易。他說：「這就是我每天的生活：設法從1%增加到5%。我還有幾個月，要打數以百萬計的電話，試著拿某些東西交換攔截彈，甚至做了一些無法透露的事情。這不代表不合法，但我不能談論。」

川普總統在北約安卡拉峰會期間表示，將允許烏克蘭取得許可，自行生產愛國者攔截彈，但幾天後又稱對這項構想仍不確定。愛國者飛彈系統製造商已派員前往基輔討論，但至今仍未取得成果。澤倫斯基表示，川普雖看似承諾讓烏克蘭自行生產愛國者攔截彈，但如何落實仍存在疑問。

澤倫斯基說，他希望能取得許可，但烏克蘭目前既沒有相當於美國庫存5%的愛國者攔截彈，也未獲准自行生產，「這對我來說是一項重大挑戰，也是這場戰爭爆發以來，我面臨的最大挑戰之一」。

澤倫斯基透過電話與訊息直接向白宮懇求，也透過盟友間接遊說，希望美方增加愛國者飛彈援助，但不願透露近期與川普政府互動的其他細節。他也證實，最近曾與美國副總統范斯通話，但拒絕說明范斯是否如金融時報報導，要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯一座黑海石油港口。

戰略暨國際研究中心曾估算，愛國者飛彈庫存在美伊戰前有2330枚，至4月停火生效時，已降至1030枚；經過七月數回合交戰，估計剩餘庫存降為759枚至827枚，比衝突爆發前大減至少65％。