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傳俄擬徵兵數十萬…烏向美提交終戰新提議 內容未公開

編譯中心／綜合12日電
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烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：澤倫斯基證實烏方已向美方提交終戰新提議。
  • 重點二：烏方未公開提案內容，盼美國施壓俄方結束戰爭。
  • 重點三：俄方疑9月後動員數十萬人，戰事與後勤攻擊升溫。

烏克蘭總統澤倫斯基11日證實，烏方已就一份旨在結束俄烏衝突的方案向美國談判代表提交一些新提議，但內容尚未公開。

據路透報導，澤倫斯基當晚在視訊講話中表示，美國除了能協助烏克蘭強化防空，也應向俄羅斯施壓，促使莫斯科準備結束戰爭，而不是繼續拖延。這項新提案是在俄烏談判因美伊衝突陷入停滯之際提出，但他沒有具體介紹烏方提議。

澤倫斯基當晚還強調，據烏克蘭掌握的情報，俄羅斯可能在9月國會選舉結束後宣布新的動員計畫，年底前額外徵召數十萬人，2027年可能再增加相近規模兵力。其說法目前尚未得到俄官方證實。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫上月曾表示，俄羅斯今年上半年已有20萬名志願兵簽約，因此不需要再發布新的動員令。

俄媒11日援引消息人士報導，美國總統川普的特使威科夫、女婿庫許納將在7至10天內訪問莫斯科和基輔。隨著美方特使即將展開穿梭外交，澤倫斯基強調，烏克蘭雖然積極推進終戰提案，但絕不能對俄方擴軍與持續拖延戰事的意圖掉以輕心。

美國和以色列今年2月底對伊朗發起大規模軍事行動以來，俄烏和平談判基本停滯。威科夫上一次訪問俄羅斯還是今年1月。據烏克蘭「基輔郵報」報導，自川普開始第二個任期以來，威科夫作為總統特使訪俄至少八次，庫許納參與其中一次。

另外，俄烏戰爭持續將近四年半時間，俄羅斯軍隊原本一直打擊烏克蘭能源設施，例如電廠、天然氣管線，但近幾個月以來，俄軍開始攻擊普通百姓經常使用的加油站，已有超過200間遇襲。

中央社引述法新社報導，烏克蘭東部城鎮伊久姆（Izyum）附近又一間加油站被炸毀，隨著俄羅斯加強打擊烏國後勤基礎設施，如此場景已經日益常見。

伊久姆鎮一名35歲加油站員工徘徊於被炸成廢墟的工作地點，就在俄軍攻擊發生幾分鐘前，他因為擔心遭轟炸而關閉加油站。他有些茫然說道：「我想鎮上只剩下兩、三間加油站了。」

近幾個月，俄軍開始攻擊普通百姓經常使用的加油站。(路透)
近幾個月，俄軍開始攻擊普通百姓經常使用的加油站。(路透)

精華 FAQ

  • 澤倫斯基證實，烏方已向美國談判代表提交一份旨在結束俄烏衝突的新提議，但目前內容尚未公開，外界仍無法得知細節。

  • 他希望美國除協助烏克蘭強化防空外，也能對俄羅斯施壓，迫使莫斯科認真準備停戰，而不是繼續以拖延戰術消耗談判進展。

  • 烏方稱俄羅斯可能在9月國會選舉後宣布新動員，年底前徵召數十萬人；同時俄軍也加強打擊加油站等後勤設施，超過200間遇襲。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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