歐盟新制裁准售被扣俄船貨物 普亭揚言以牙還牙
歐盟新制裁措施准許成員國出售從俄羅斯「影子艦隊」船隻上查扣的貨物；作為報復，俄國總統普亭今天揚言扣押歐洲國家船隻。
法新社報導，近期有數個歐洲國家攔截了違反歐洲制裁、運載俄羅斯石油的船舶，而石油是俄國至關重要的收入來源。
上月通過的新制裁措施，允許歐盟成員國出售從這些船隻上查扣的石油或其他貨物。
莫斯科對此舉表達強烈不滿，普亭（Vladimir Putin）批評這是「海盜行徑和強盜行為」。
普亭在俄羅斯遠東地區視察海軍演習時指出：「我們將被迫採取相應反制措施。」
他補充，莫斯科將「在我們認為必要且適當的任何地方」採取行動。
法新社本月稍早取得的瑞典法院文件顯示，瑞典將把遭扣押的俄羅斯船舶移交給基輔，該船涉嫌從烏克蘭被占領地區運出穀物。
路透報導，俄羅斯太平洋艦隊司令利納（Viktor Liina）表示，麾下部隊已做好「檢查及扣留」外國船隻的準備。
利納說：「我們有能力檢查並扣留屬於不友好國家及其影子艦隊的船舶；跨部門協調機制已建立，我們準備好執行這類任務。」
他還提到，他的艦隊已對亞太地區的海上運輸情況進行詳盡分析，掌握了航線、貨物及船隻所有權等資訊。
新制裁允許歐盟成員國，將從俄羅斯「影子艦隊」船隻上查扣的石油或其他貨物出售處分，等於提高對違規運輸俄油船舶的懲罰力度。 普亭指控歐盟此舉是「海盜行徑和強盜行為」，並表示俄羅斯將被迫採取相應反制措施，還警告會在其認為必要的任何地方行動。 俄羅斯太平洋艦隊司令表示，部隊已可檢查並扣留不友好國家及其影子艦隊的船舶，且跨部門協調機制已建立，顯示俄方已做好執行準備。
精華 FAQ
新制裁允許歐盟成員國，將從俄羅斯「影子艦隊」船隻上查扣的石油或其他貨物出售處分，等於提高對違規運輸俄油船舶的懲罰力度。
普亭指控歐盟此舉是「海盜行徑和強盜行為」，並表示俄羅斯將被迫採取相應反制措施，還警告會在其認為必要的任何地方行動。
俄羅斯太平洋艦隊司令表示，部隊已可檢查並扣留不友好國家及其影子艦隊的船舶，且跨部門協調機制已建立，顯示俄方已做好執行準備。
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