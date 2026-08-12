澤倫斯基控俄發射北韓飛彈襲擊 烏戰俘曝數千人仍遭俄囚禁

俄羅斯砲擊烏克蘭，造成位於烏克蘭頓內次克州的教堂內部被燒毀。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄軍夜襲烏克蘭多地，造成至少9死、數十傷。

俄軍夜襲烏克蘭多地，造成至少9死、數十傷。 重點二： 澤倫斯基指控俄軍使用北韓飛彈與鋯石飛彈攻擊。

澤倫斯基指控俄軍使用北韓飛彈與鋯石飛彈攻擊。 重點三：烏方稱俄方仍囚禁數千戰俘且普遍施酷刑。

烏克蘭 政府11日表示，俄羅斯對烏克蘭各地的夜間攻擊造成至少9死、數十傷，並指控俄軍在這次襲擊中發射了北韓 飛彈。烏克蘭總統澤倫斯基 指控俄國，使用北韓彈道飛彈、鋯石（Zircon）飛彈與導引航空炸彈襲擊。這是一場殘暴的攻擊，意在對民用基礎設施造成最大損害。」

中央社引述法新社報導，澤倫斯基表示，在俄軍最新一波夜間空襲中，東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）傷亡最為慘重，共計6人喪生、19人受傷；他並稱在首都基輔，一家傳染病醫院被擊中，而前線城市赫松（Kherson）與哈爾科夫（Kharkiv）也因攻擊而停電。

衛生部則指出，基輔一間兒童醫院也遇襲，並發布窗戶破碎、庭院散落瓦礫的照片，所幸兒童與醫護人員均未受傷，因襲擊發生時他們已躲進防空避難所。

地方軍事管理部門也表示，俄羅斯無人機與飛彈攻擊也在鄰近的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）奪走3人性命。

澤倫斯基此前已警告，俄國在全面侵烏期間持續向盟友北韓求助，獲得更多彈道飛彈與兵力支援。北韓先前曾派遣數以千計的軍人協助俄方抵禦烏軍對庫斯克州的反攻，西方、烏克蘭與南韓情報也長期指控北韓向俄羅斯提供武器。針對此次大規模空襲，俄羅斯國防部則回應表示，俄軍是以高精準陸基武器對基輔及札波羅熱等城市的軍工企業與運輸logistics中心實施打擊。

另一方面，烏克蘭官員及曾遭俄軍拘押的烏國戰俘10日在聯合國指控俄羅斯以酷刑虐待戰俘和遭虜平民，包括與外界隔絕、毆打、電擊和性虐待，目前仍有數千人遭到囚禁。烏克蘭現役軍人賈西亞（Khuan Alberto Levya Garsiya）透露，自己在被囚禁的1183天裡經歷了毆打、電擊、極寒體能操練及性虐待，戰俘營房環境極為惡劣且糧食不足。

烏克蘭戰俘待遇協調總部官員古辛（Oleg Gushin）指出，俄國境內及被占領土設有超過300個拘押場所，目前仍有數千人遭俄方拘押。

對此，聯合國人權事務助理秘書長胡里歐（Claudia Fuentes Julio）表示，調查顯示超過95%受訪的烏克蘭戰俘曾受酷刑，逾半數遭遇性暴力；雖有紀錄顯示烏方俘虜的俄國戰俘亦有受虐情況，但兩者「規模上存在根本性差異」。俄羅斯駐聯合國副代表扎博洛茨卡亞（Maria Zabolotskaya）則在會議上駁斥相關指控，稱其為「假訊息認知作戰」，並反控烏克蘭同樣對俄國戰俘施以酷刑與虐待。

烏克蘭總統澤倫斯基近日指控俄國，使用北韓彈道飛彈、鋯石飛彈與導引航空炸彈襲擊。(歐新社)