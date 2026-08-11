烏無人機千里襲俄煉油廠至少13死 造成近2年最大傷亡
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烏克蘭10日出動長程無人機空襲距其邊境逾1000公里的俄羅斯中部韃靼共和國石油工業重鎮下卡姆斯克（Nizhnekamsk），造成至少13人死亡、75人受傷。這是兩年多來俄羅斯境內死傷最慘重的烏克蘭單次攻擊，也顯示烏軍無人機打擊範圍持續深入俄國腹地。
下卡姆斯克距離烏克蘭邊境超過1100公里，是俄羅斯石化與能源中心，擁有先進的TANECO煉油廠及大型石化設施。烏克蘭部隊證實，攻擊鎖定該煉油廠，烏克蘭防務科技企業FirePoint則表示，行動使用FP-1長程無人機。社群媒體流傳的影像顯示，當地出現猛烈火勢及大量濃煙，疑似來自煉油設施附近。
俄羅斯表示，下卡姆斯克遭遇大規模無人機攻擊，工業及民用設施受損。俄羅斯調查委員會表示，遇襲地區有未參與軍事行動的平民，韃靼當局則證實13人死亡，包括一名兒童。
烏茲別克駐喀山總領事館表示，死者當中有七名烏茲別克公民，但並未進一步說明。
這起攻擊是2023年12月30日俄國別爾哥羅德遭空襲造成25人死亡、逾百人受傷以來，烏克蘭最致命的一次出擊。
俄羅斯西伯利亞西部秋明州10日也傳出遭烏克蘭無人機攻擊。州長穆爾表示，數架無人機在當地一處工業設施引發火災，但沒有公布更多細節。烏克蘭無人機上月也曾攻擊秋明州一座煉油廠，該地距離烏克蘭邊境超過2400公里。
俄羅斯國防部說，俄軍防空部隊10日擊落超過450架烏克蘭無人機，顯示這次攻擊是大規模長程無人機行動。烏克蘭則表示，所有遭到攻擊的設施都與俄羅斯對烏戰爭有關。
烏克蘭無人機襲擊擾亂俄羅斯空中交通，也引發俄國嚴重的燃油危機。但無人機能攜帶的炸藥有限，烏克蘭缺乏能投送更大破壞力彈頭的遠程飛彈，因此烏克蘭襲擊對俄羅斯境內影響有限。
紐約時報報導，俄羅斯最大兩個城市莫斯科和聖彼得堡的生活基本上不受影響，烏克蘭對這兩座城市發動的攻擊寥寥無幾。儘管戰爭開支沉重，俄羅斯經濟仍未瀕臨崩潰，而且由於美伊衝突導致油價上漲，俄羅斯石油經濟因此受益。
另外，俄烏戰況陷入停滯，但空中戰事正不斷升級。分析家指出，目前雙方空襲能力都超越防空能力，意味愈來愈多攻擊命中目標，更多關鍵基礎設施遭破壞，以及更多平民喪生。
CNN報導，烏克蘭如今頻繁攻擊俄羅斯煉油廠、油輪、變電及能源設施，並攻擊俄羅斯最大網路零售商「野莓（Wildberries）」的倉庫。分析家認為，烏克蘭此舉除試圖增加俄羅斯民眾對戰爭的感受，也可能藉此施壓俄國商界菁英，迫使俄軍分散防空資源。烏軍同時持續攻擊俄占克里米亞的電力及交通設施。
攻擊目標是俄羅斯中部韃靼共和國的下卡姆斯克，當地距烏克蘭邊境超過1100公里，屬於俄羅斯重要石化與能源重鎮，擁有TANECO煉油廠及大型石化設施。 韃靼當局證實至少13人死亡、75人受傷，死者包括1名兒童。這是2023年12月30日別爾哥羅德空襲後，烏克蘭在俄境內造成最嚴重傷亡的一次。 分析家認為，烏克蘭希望藉攻擊能源與物流設施增加俄國民眾對戰爭的感受，同時迫使俄軍分散防空資源，並對俄羅斯商界菁英施壓，以削弱其戰爭支撐能力。
精華 FAQ
攻擊目標是俄羅斯中部韃靼共和國的下卡姆斯克，當地距烏克蘭邊境超過1100公里，屬於俄羅斯重要石化與能源重鎮，擁有TANECO煉油廠及大型石化設施。
韃靼當局證實至少13人死亡、75人受傷，死者包括1名兒童。這是2023年12月30日別爾哥羅德空襲後，烏克蘭在俄境內造成最嚴重傷亡的一次。
分析家認為，烏克蘭希望藉攻擊能源與物流設施增加俄國民眾對戰爭的感受，同時迫使俄軍分散防空資源，並對俄羅斯商界菁英施壓，以削弱其戰爭支撐能力。
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