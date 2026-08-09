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澤倫斯基：最多5萬名北韓軍人將部署至俄羅斯

中央社基輔8日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基指出，最多將有5萬名北韓軍人被派往俄羅斯。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基指出，最多將有5萬名北韓軍人被派往俄羅斯。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基指出，最多將有5萬名北韓軍人被派往俄羅斯，協助平壤的盟友作戰；他並呼籲南韓協助強化烏克蘭防空能力。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日在社群平台X上發文表示，俄羅斯與北韓當局已決定「將3萬至5萬名北韓人員部署至俄國領土」，超過他7月時估計的3萬人。他未透露如何獲知這項資訊。

他談到，烏克蘭境內已發現一些北韓製飛彈，但未揭露發現地點。

澤倫斯基說：「北韓顯然將持續累積現代戰爭作戰經驗，獲得俄羅斯（技術）授權，並從俄方取得各種軍事裝備。」

他呼籲南韓與基輔進一步合作，強調烏克蘭「非常希望能在我們面臨短缺的領域獲得南韓支援」。他指的是防空系統。

他說，「我們已準備好推動無人機協議，以及其他領域的合作」，並稱烏克蘭外交官正與首爾「持續聯絡」以推動相關協議。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2024年6月訪問平壤時，與北韓領導人金正恩簽署了「全面戰略夥伴關係條約」。該條約內容包括，若其中一方遭到外部侵略，另一方將提供協助。

據估，北韓2024年曾派遣約1萬4000名軍人前往俄羅斯庫斯克州（Kursk），協助莫斯科擊退烏克蘭軍隊對當地發動的大規模攻勢。

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精華 FAQ

  • 他表示，俄羅斯與北韓當局已決定將3萬至5萬名北韓人員部署至俄國領土，規模高於他7月時估計的3萬人，並未說明消息來源。

  • 他認為北韓將藉此累積現代戰爭經驗，並從俄羅斯取得技術授權與各種軍事裝備，進一步提升北韓的作戰與軍事能力。

  • 他呼籲南韓加強對烏克蘭的防空能力支援，並表示希望在烏方短缺的領域獲得協助，同時也提到推動無人機協議與其他合作。

北韓 澤倫斯基 俄羅斯

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