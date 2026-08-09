我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

彭博：烏克蘭承諾不以黑海石油設施及非俄船隻為攻擊目標

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港區。（美聯社）
俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港區。（美聯社）

彭博資訊引述美國官員的話報導，烏克蘭已同意不以俄羅斯以外的油輪，以及攸關哈薩克石油出口的黑海基礎設施為攻擊目標，烏克蘭也已建立聯絡點，與航商交換資訊，以確保商船航行安全。此舉可能使黑海區域的石油流量大量增加。

最近烏克蘭曾攻擊裏海輸油管集團（CPC）位於俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）附近的船隻。美、烏雙方從7月31日開始談判，使烏克蘭做出以上承諾。

CPC的轉運站是哈薩克石油出口的唯一通道，常處理全球約2%的石油供給，被歐洲煉油業高度依賴。烏克蘭密集攻擊俄羅斯的石油出口港，干擾CPC轉運站的裝油作業，一些船東甚至撤離油輪；由於荷莫茲海峽仍未重開，紅海航線又受到葉門胡塞反抗軍威脅，使黑海油運作業益發重要。

美國官員表示，依據美烏協議，烏克蘭承諾將避免以CPC的基礎設施及非俄羅斯船隻，作為攻擊目標，只要這些船隻不在烏克蘭的制裁名單上，並未載運俄國貨物，且非俄國個人或實體所擁有。烏克蘭也對航商發出指示，說明將遭到攻擊的船隻。

目前仍不清楚這項協議是否足以使黑海航運正常化，或讓航商較不擔心商船遭到攻擊，因為之前一些保護船隻航行的協議都未充分發揮效果。但這次烏克蘭已提供更具體且穩健的承諾，並建立連絡點以確保航行安全。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 烏克蘭同意不以俄羅斯以外的油輪，以及與哈薩克石油出口相關的CPC黑海基礎設施為攻擊目標，但前提是船隻不在制裁名單、未載運俄國貨物，且非俄方所有。

  • 因為烏克蘭先前曾攻擊俄羅斯附近船隻，並干擾CPC裝油作業，讓部分船東撤離油輪。美烏自7月31日談判，希望降低風險並維持黑海石油運輸。

  • 若承諾獲得執行，可能讓航商對黑海航運的疑慮下降，進而使石油流量增加；但外界仍不確定它是否足以讓航運完全正常化。

烏克蘭 石油 俄羅斯

上一則

荷莫茲海峽9000年神話照進美伊僵局 伊朗真把川普逼入死角？

下一則

伊朗內部盛傳最高領袖病危隨時會死 德黑蘭突公布穆吉塔巴影片

延伸閱讀

OPEC+再度提高9月石油產量目標 但增產仍難以實現

OPEC+再度提高9月石油產量目標 但增產仍難以實現
荷莫茲海峽仍關閉 OPEC+增產難達標 燃料價格恐居高不下

荷莫茲海峽仍關閉 OPEC+增產難達標 燃料價格恐居高不下
烏克蘭無人機「墜落」俄羅斯海灘釀7死 俄烏互控肇事

烏克蘭無人機「墜落」俄羅斯海灘釀7死 俄烏互控肇事
俄烏戰場擴及伊朗？烏軍襲擊裏海伊朗赴俄貨輪 德黑蘭警告追究後果

俄烏戰場擴及伊朗？烏軍襲擊裏海伊朗赴俄貨輪 德黑蘭警告追究後果

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀