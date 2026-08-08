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保加利亞稱無人機載炸藥 烏克蘭否認蓄意攻擊

中央社保加利亞首都索菲亞8日綜合外電報導
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保加利亞總理拉德夫。(路透)
保加利亞總理拉德夫。(路透)

烏克蘭今天否認針對保加利亞發動攻擊。此前，一架無人機在保加利亞與羅馬尼亞邊境附近爆炸，事發地點鄰近連接土耳其與烏克蘭的戰略天然氣管道「泛巴爾幹管線」。

法新社報導，保加利亞國防部表示，這架無人機屬於「烏克蘭軍方廣泛使用」的型號，外交部長因此召見烏克蘭大使，安排10日會面。

烏克蘭方面表示，正「與保加利亞方面密切聯繫，以釐清事件相關情況」。這是近期烏克蘭對抗俄羅斯侵略期間，無人機誤入北大西洋公約組織（NATO）領空的最新案例。

烏克蘭外交部發言人泰希（Georgiy Tykhyi）指出：「我們可以確定，烏克蘭武裝部隊並未蓄意將任何裝備導向保加利亞。」他將此事件歸咎於俄羅斯的入侵。

這次爆炸未造成傷亡，保加利亞總理拉德夫（Rumen Radev）表示，無人機所攜帶的炸藥「數量可觀」。

他在政府釋出的一段影片中說，無人機爆炸地點靠近羅馬尼亞邊境的卡爾達姆（Kardam）檢查站附近，距離泛巴爾幹天然氣管線（Trans-Balkan gas pipeline）的壓縮站僅約1公里，該地靠近黑海、位於保加利亞東北部。

保加利亞國防部分析墜毀殘骸後表示，「目前沒有跡象顯示這是一起蓄意事件」。

精華 FAQ

  • 事件發生在保加利亞與羅馬尼亞邊境附近，靠近黑海的東北部地區，且距離泛巴爾幹天然氣管線壓縮站僅約1公里，因此涉及邊境安全與能源設施風險。

  • 烏克蘭否認蓄意將任何裝備導向保加利亞，並表示正與保加利亞方面密切聯繫，釐清事件經過；烏方同時將這類事件歸因於俄羅斯入侵所造成的戰事外溢。

  • 保加利亞國防部稱該無人機屬於烏克蘭軍方廣泛使用的型號，且分析殘骸後沒有蓄意事件跡象；總理則表示無人機攜帶的炸藥數量可觀，但爆炸未造成傷亡。

烏克蘭 無人機 北大西洋公約組織

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