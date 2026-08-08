澤倫斯基首訪塞爾維亞 有如「給俄國一記耳光」

烏克蘭總統澤倫斯基(左)首度正式訪問塞爾維亞，與塞爾維亞總統武契奇握手。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）今天首度正式訪問塞爾維亞，這個歐洲國家至今仍與俄羅斯維持密切關係。在俄軍攻勢日益猛烈之際，烏克蘭正努力爭取國際支持。

法新社報導，澤倫斯基今天將與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）會談。昨夜俄軍再度猛烈轟炸基輔及周邊地區，造成至少3人死亡、7人受傷。

一名烏克蘭高階官員稍早形容，澤倫斯基訪問莫斯科的傳統盟友塞爾維亞，是「給俄羅斯人一記耳光」。

塞爾維亞歷來與俄羅斯關係密切，武契奇也拒絕制裁莫斯科。上述立場引起歐盟不滿，也拖慢塞爾維亞加入歐盟的進程。

澤倫斯基昨晚與武契奇共進晚餐。武契奇本周稍早重申，他不會改變拒絕制裁俄羅斯的立場，兩人預定今天舉行正式會談。

澤倫斯基在社群平台X發文表示：「我們將討論如何擴大兩國經濟關係、與歐盟的關係，以及其他能讓雙方受益的領域和安全議題。」

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基走訪世界多地尋求支持，但自他2019年就任總統以來，從未訪問塞爾維亞。

武契奇雖高度依賴俄羅斯廉價天然氣，也是少數仍會訪問莫斯科的歐洲領導人之一，但塞爾維亞也向基輔提供非軍事援助。

武契奇2025年曾赴烏克蘭參加區域峰會，今年也曾訪問基輔。他雖承諾援助烏克蘭，但一直避免簽署正式聲明，在俄烏戰爭中正式支持烏克蘭。