美情報：俄最快今秋有限度襲北約 普亭被逼絕境恐變本加厲

美國最新情報報告指出，普亭擬「有限度攻擊」北約，可能加劇美歐分裂；圖為俄羅斯總統普亭（左）7日在莫斯科主持安全委員會會議。（美聯社）

美國情報報告顯示，俄羅斯總統普亭 可能在今年秋季至2029年間對北大西洋公約組織（NATO）成員國發動有限度攻擊，以試探北約 防衛決心，該報告列舉網路攻擊到小規模地面入侵等情境。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國官員披露上述評估內容之際，美國正面臨某些關鍵彈藥吃緊，一旦未來爆發戰爭，美軍必須仰賴這些彈藥對抗俄羅斯或中國。

美國自俄羅斯入侵烏克蘭後持續對基輔輸送武器，加上近來美國與伊朗 發生軍事衝突，已迅速消耗這類武器庫存。其他官員透露，可能吃緊的武器包括遠程精準打擊飛彈、陸軍戰術飛彈系統，以及短程「刺針飛彈」（Stinger）。

美方官員之前評估，普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭作戰時，不會挑釁北約（NATO）成員國，但這個判斷已在今年稍早改變，因為普亭在烏克蘭戰場日益陷入困境，在國內又面臨必須取勝的政治壓力。

美國和歐洲領袖日益頻繁看見，有跡象顯示俄羅斯正在進行試探性的攻擊，以考驗北約決心，包括墜入波蘭境內的俄羅斯巡弋飛彈和飛入羅馬尼亞領空的無人機。美國官員表示，若普亭真的在與烏克蘭持續交戰期間對北約發難，目標將會是瓦解北約。

華府保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute，AEI）歐洲事務專家康利（Heather Conley）談到俄羅斯可能發動入侵時表示，「問題在於一旦出現這種情況，美國將作何反應。挑戰北約信譽和挑撥美國與其盟友的關係，一直都是俄羅斯的目標」。

知情人士透露，由於普亭在烏克蘭難以取得預期進展，美國情報官員持續分析莫斯科是否打算在短期內升高對歐洲盟國的進攻行動。美國官員說，令人擔心的是，普亭被逼入絕境時可能變本加厲。

這些潛在威脅包含俄羅斯對北約成員國發動網路攻擊或派遣無標記的武裝團體占領領土，或對北約東翼發動有限度的入侵。根據美國情報評估，俄羅斯可能在今秋至2029年間採取上述任何行動。

報告指出，最極端情境是俄軍對北約國家發動有限度的地面入侵，目前可能性極低，但隨著時流逝，這種可能性正持續升高。外界一直認為這類行動極不可能發生，因為這勢必觸發北約第5條款（Article 5）的成員國集體防禦機制。然而，第5條款未明確規範如何回應網路攻擊或混合威脅。

康利說：「對北約而言，如何應對未達到第5條款門檻的攻擊一直是個挑戰，且事實證明，北約盟國迄今為止都傾向於避免事態升級。」

美國戰爭部和北約歐洲盟軍最高司令部（Supreme Headquarters Allied Powers Europe，SHAPE）發言人婉拒對機敏情報發表置評。美國國家情報總監辦公室（ODNI）發言人暫未回應置評請求。

北約發言人歐唐納爾上校（Colonel Martin O'Donnell）表示：「我們始終在推演並準備應對各種可能的情境。北約正緊盯局勢，我們已準備好在必要時進行恫嚇和防禦，現正持續證明這一點。」

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