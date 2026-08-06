美情報：普亭最快今秋攻擊北約成員國 可能採網攻或地面入侵

俄羅斯總統普亭5日在莫斯科克里姆林宮與國防部高階官員舉行會議。(歐新社)

美國最新情報評估指出，俄羅斯總統普亭 可能在未來幾年內，對北約 成員國發動有限攻擊，藉此試探北約決心。可能手段包括網路攻擊、派遣無標誌武裝人員占領領土，甚至有限度地面入侵，時間最快可能落在今年秋季。

華爾街日報獨家報導，美方先前評估，俄羅斯仍與烏克蘭 交戰期間，普亭不太可能挑釁北約成員國，但這項判斷今年稍早已改變。美國官員表示，普亭在烏克蘭戰場日益陷入困境，也面臨國內要求取得勝利的壓力。

烏克蘭無人機近期持續打擊俄軍及石油產業，造成的破壞日益嚴重，俄軍傷亡慘重，在前線取得的進展也愈來愈有限。

知情人士表示，由於普亭難以在烏克蘭取得想要的戰果，美國情報官員持續分析莫斯科是否準備升高對歐洲盟國的侵略行動。美方評估，俄羅斯可能在今年秋季至2029年間採取行動。

報告指出，最極端的情境是俄軍對北約國家發動有限度地面入侵，目前發生機率仍偏低，但可能隨時間升高。這類攻擊一般被視為極不可能，原因是可能觸發北約第5條集體防衛條款。

不過，第5條並未明確規範北約應如何回應網路攻擊或其他混合威脅。美國與歐洲領導人近來也愈來愈注意俄羅斯試探北約反應的跡象，包括俄羅斯巡弋飛彈落入波蘭境內，以及無人機飛入羅馬尼亞。

美國官員認為，如果普亭在俄烏戰爭持續期間攻擊北約，主要目的可能是分化北約。

美國企業研究所資深研究員康利（Heather Conley）表示，關鍵在於美國屆時如何回應。她指出，挑戰北約並離間美國與盟國，一直是俄羅斯的目標，而如何處理未達第5條門檻的攻擊，也是北約長期面臨的難題，盟國過去多傾向避免局勢升高。

美國國防部及北約歐洲盟軍最高司令部發言人拒絕討論敏感情報。北約發言人歐唐納上校（Martin O'Donnell）表示，北約持續為各種情境做準備，並已準備好在必要時嚇阻及防衛。