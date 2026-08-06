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北韓飛彈部隊傳攜120枚彈道飛彈進駐俄西部 普亭攻烏弱點

編譯中心／綜合5日電
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文章重點整理：

  • 重點一：北韓飛彈部隊傳進駐俄西部，恐配備120枚彈道飛彈。
  • 重點二：俄羅斯擬借北韓飛彈，打擊烏克蘭防空薄弱的弱點。
  • 重點三：北韓援俄合作升級，除飛彈外還有砲彈與1.4萬士兵。

烏克蘭軍事情報機構官員表示，一支北韓飛彈部隊已開始部署至俄羅斯西部，可能配備120枚彈道飛彈和6套發射系統，用於對烏克蘭發動攻擊。路透報導，烏克蘭高端防空系統嚴重短缺，俄羅斯正試圖利用這項弱點，以更多難以攔截的彈道飛彈發動攻擊。

自2023年底以來，俄羅斯已向烏克蘭發射數十枚北韓製彈道飛彈，然而部署北韓飛彈部隊，則意味莫斯科與平壤之間原已密切的軍事合作將進一步擴大。

烏克蘭國防部情報總局官員切爾尼亞克（Andrii Cherniak）說，俄羅斯計畫將這支約90名北韓人員組成的飛彈部隊部署在俄國西部的沃羅涅日（Voronezh）地區，隸屬俄軍第112飛彈旅。

切爾尼亞克表示，平壤已向俄羅斯提供新一批40枚KN-23及KN-24飛彈與人員，目前尚不清楚北韓人員將在俄軍飛彈作戰中扮演何種具體角色。

切爾尼亞克的說法，似乎與俄羅斯上周發射去年8月以來首批北韓製飛彈攻擊烏克蘭的時間點相吻合。

費城智庫「外交政策研究所」（FPRI）資深研究員李伊（Rob Lee）說，北韓提供的軍事資源對基輔構成重大威脅。他說：「彈道飛彈防禦是烏克蘭的一大弱點，因此，一旦遭遇更多彈道飛彈攻擊，烏克蘭將面臨更大挑戰。」

他補充說，烏克蘭尤其擔心今年冬季的防空系統狀況，因為俄羅斯可能像往年一樣，再次對烏克蘭電網發動大規模攻擊。

烏克蘭官員表示，北韓已向俄羅斯提供數百萬枚砲彈，並於2024年派遣1.4萬名士兵前往俄羅斯庫斯克州（Kursk），協助俄軍擊退烏軍地面攻勢。

烏克蘭當局上周表示，一枚飛彈擊中烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）附近拉杜什內村（Radushne）一棟民宅，造成同一家族至少5人死亡。

切爾尼亞克表示，上周的攻擊是自2025年8月以來，首次確認俄羅斯使用北韓彈道飛彈攻擊烏克蘭，其所用飛彈來自平壤提供的新一批40枚飛彈，證實了路透先前報導。

精華 FAQ

  • 烏克蘭軍情官員指出，俄羅斯計畫把約90名北韓人員組成的飛彈部隊，部署到俄國西部的沃羅涅日地區，並隸屬俄軍第112飛彈旅。

  • 報導稱，這支部隊可能配備120枚彈道飛彈與6套發射系統；另有說法指北韓也新提供40枚KN-23及KN-24飛彈與相關人員。

  • 因烏克蘭高端防空系統嚴重短缺，彈道飛彈又較難攔截，俄軍若獲北韓支援，將更能針對烏軍弱點與冬季電網發動攻擊。

北韓 普亭 彈道飛彈

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