俄28飛彈襲基輔全數命中至少21死 澤倫斯基促快給愛國者

烏克蘭基輔5日遭俄軍空襲，冒出火光與濃煙。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄軍以28枚飛彈與115架無人機猛攻基輔，造成至少21死、61傷。

俄軍以28枚飛彈與115架無人機猛攻基輔，造成至少21死、61傷。 重點二： 烏軍未能攔截任何彈道飛彈，防空飛彈庫存吃緊問題更加嚴重。

烏軍未能攔截任何彈道飛彈，防空飛彈庫存吃緊問題更加嚴重。 重點三：澤倫斯基催促盟友儘速提供愛國者與反彈道飛彈攔截系統。

俄羅斯 5日凌晨對烏克蘭 首都基輔及周邊地區發動大規模飛彈與無人機攻擊，造成至少21人死亡、61人受傷。BBC報導，這是今年俄軍對基輔地區發動的最致命空襲。烏克蘭空軍表示，俄軍此次共出動115架無人機，並發射28枚飛彈，包括24枚彈道飛彈及4枚極音速飛彈，全數擊中目標。雖然烏軍成功擊落98架無人機，但仍有17處目標遭擊中。

這是基輔一周內第三度遭受大規模空襲，顯示俄國持續利用烏克蘭防空飛彈日益耗盡的弱點，加強以彈道飛彈打擊基輔及重要設施；烏軍也坦言未能攔截俄軍發射的任何彈道飛彈，凸顯烏國防空能力正面臨嚴峻考驗。

飛彈在短短數分鐘內接連落下，民眾避難時間極為有限。猛烈攻擊引發多處火災，濃煙瀰漫基輔上空，救援人員持續在瓦礫堆中搜尋生還者。

烏克蘭總統澤倫斯基 表示，俄軍此次主要鎖定民用設施，包括火車站、釀酒廠、建材倉庫及物流中心等。基輔近郊布羅瓦里一處鐵路設施至少8人喪生，一座郵政與物流分揀中心遭摧毀，造成3人死亡。烏克蘭國鐵指出，遭攻擊的物流中心附近月台也發現罹難者遺體。

澤倫斯基再次呼籲西方盟友盡快提供更多愛國者防空飛彈及反彈道飛彈攔截武器。他說，盟友若延遲供應攔截飛彈或拒絕提供反彈道飛彈系統，將直接導致更多平民傷亡與基礎設施遭到破壞。

BBC分析的烏軍數據顯示，今年7月6日至8月5日，烏軍攔截了俄羅斯發射的351枚飛彈中的156枚，成功率44.4%，去年同期則攔截了192枚中的128枚，成功率66.7%，今年攔截成功比率下降22個百分點。

此外，過去1個月俄羅斯飛彈發射次數比去年同期增加83%。

另一方面，烏克蘭也持續對俄羅斯境內目標展開反擊。官員指出，烏軍夜間攻擊俄國大型電商「野莓（Wildberries）」位於圖拉州的一處倉庫，顯示雙方跨境攻防仍持續升高。

此外，歐盟執委會5日宣布，將動用被凍結俄羅斯資產所衍生的14億歐元（約16億美元）利息收益，用於援助烏克蘭。據統計，自俄羅斯資產被凍結以來，已累計產生80億歐元（約92.4億美元）利息收益。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，俄羅斯必須為其造成的破壞付出代價，歐盟利用被凍結的俄羅斯資產所產生的收益落實這一點，將從中再提供14億歐元給烏克蘭，以支持烏克蘭持續抵抗俄羅斯的非法戰爭。

歐盟執委會統計，自俄羅斯資產被凍結以來，已累計產生80億歐元的利息收益，包含這次的撥付計畫，至今進行了5次撥付。