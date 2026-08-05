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烏前總司令：烏克蘭入北約無望 NATO再12年才達俄一半水準

編譯中心／綜合4日電
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前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（右）直言，烏克蘭沒有加入北約的可能，...
前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（右）直言，烏克蘭沒有加入北約的可能，烏軍真正需要的是現代科技戰術；圖為扎盧茲尼2月曾在基輔與總統澤倫斯基（左）會面。（取材自烏克蘭總統新聞辦公室）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：扎盧茲尼直言烏克蘭幾乎不可能加入北約。
  • 重點二：他認為烏軍需要的是反飛彈與太空等現代技術。
  • 重點三：扎盧茲尼批評北約轉型太慢，追趕俄軍仍需12年。

烏克蘭雖將加入北大西洋公約組織（NATO）的目標寫入憲法，但烏國媒體3日引述前烏軍總司令、現任駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）表示，烏克蘭沒有加入北約的可能，烏軍真正需要的是現代科技戰術，更直指北約也要像烏克蘭一樣，再花12年時間轉型，才可能達到俄羅斯聯邦一半的水準。

路透報導，烏克蘭媒體「歐洲真理報」（Evropeiska Pravda）引述扎盧茲尼在烏克蘭大使會議上的發言指出，烏克蘭完全不符合加入北約所需的軍事標準。他表示：「我非常了解北約。大約12年來，我一直親自致力於確保烏克蘭符合北約標準，但每年都聽到我們隨時就會加入北約的說法。遺憾的是，我們永遠不會真正加入。」

扎盧茲尼表示，烏克蘭武裝部隊已發展到今天的水準，「卻要加入一個仍奉行二戰時期軍事準則的組織，根本不可能」。不過，他也承認，烏克蘭需要「北約國家目前擁有的一些技術，包括反彈道飛彈防禦、太空能力等」。

「歐洲真理報」並指出，即使英國和美國等國都是北約成員國，扎盧茲尼仍嚴厲批評北約的整體能力。他表示：「北約很可能會維持現狀，並像烏克蘭一樣，再花12年時間轉型，才可能達到俄羅斯聯邦一半的水準。」

烏克蘭將加入歐盟列為憲法明定的戰略目標，但已承認目前並非所有北約成員國都願意接納烏克蘭。俄羅斯則斷然拒絕任何讓烏克蘭加入北約的構想。談到烏克蘭未來的安全保障，扎盧茲尼主張，北約以外的聯盟可能更有效：「烏克蘭將加入未來可能出現的集團和聯盟，其中最有可能的是歐洲軍事安全集團。」

根據北約的第5條集體防禦條款，如果北約此時接納正在與俄羅斯交戰的烏克蘭，北約的32個成員國，包括美英法等國，將必須立刻對俄羅斯宣戰並直接參戰，恐引發全面性世界大戰，因此西方國家在俄烏戰火平息前，難向烏克蘭發出正式入盟邀請。

扎盧茲尼認為，當前烏克蘭需要的是飛彈防禦、太空科技等技術；而這些現代化戰術，有些北約成員國已經普遍運用。

民意調查顯示，選民對扎盧茲尼的信任度，與對總統澤倫斯基的信任度不相上下。

扎盧茲尼因與總統澤倫斯基在對俄作戰方式上存在分歧，2024年遭解除烏軍總司令職務；這場戰爭目前已進入第5年。選民信任度調查顯示，扎盧茲尼、澤倫斯基及前國防部長費多羅夫的信任度大致相當。費多羅夫7月遭解除國防部長職務，接替扎盧茲尼出任烏軍總司令的瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）也在同月遭到解職。

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。。（美聯社資料照片）
前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。。（美聯社資料照片）

精華 FAQ

  • 他認為烏克蘭完全不符合北約軍事標準，且幾乎沒有真正入盟的可能，因為北約內部並未準備好接納仍在與俄羅斯作戰的烏克蘭。

  • 扎盧茲尼指出，烏克蘭更需要反彈道飛彈防禦、太空能力等現代科技戰術，而不是只寄望於名義上的北約入盟，這些才是實際提升戰力的關鍵。

  • 報導指出，若北約在戰爭未停前接納烏克蘭，恐因第5條而直接與俄開戰，因此西方難正式邀請；扎盧茲尼則主張烏克蘭可能轉向歐洲軍事安全集團。

烏克蘭 北約 北大西洋公約組織

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