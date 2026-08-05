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烏克蘭菜販夫妻擺攤工作 俄無人機「狩獵」男子倉皇逃竄

編譯周辰陽／即時報導
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BBC指出，俄軍經常藉遙控無人機恐嚇烏克蘭前線地區居民。圖為4日烏克蘭民眾走過頓...
BBC指出，俄軍經常藉遙控無人機恐嚇烏克蘭前線地區居民。圖為4日烏克蘭民眾走過頓內茨克州一處居民樓遭俄羅斯襲擊的現場。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：澤倫斯基公布無人機追捕菜販影片，指控俄軍獵殺平民。
  • 重點二：BBC查核確認事發於赫松北部市場，男子名叫尤里。
  • 重點三：尤里逃過致命攻擊但受傷，烏外長稱此為戰爭罪行。

烏克蘭總統澤倫斯基4日在社群媒體發布一隻無人機追捕烏克蘭南部男子的影片，稱這是俄羅斯對平民發動的「狩獵」攻擊。

▲ 影片來源：X平台＠ZelenskyyUa（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

BBC報導，影片顯示，這架無人機在赫松地區一條市區街道上追逐一名街頭攤販。男子試圖避開在上方盤旋的無人機，繞著一輛白色廂型車奔跑，無人機則在後方追趕。最後，無人機俯衝撞向男子，並在撞擊時爆炸。BBC查核團隊經地理定位確認，拍攝地點位於赫松北部塔夫里斯基區一處圓環旁的市場。

BBC指出，這種利用遙控無人機攻擊平民的行為有時被稱為「狩獵人類」（human safari），俄軍經常藉此恐嚇烏克蘭前線地區居民。這段影片由誰、如何拍攝，目前尚不清楚；BBC查核團隊找到最早公開的版本，是由一個親烏克蘭Instagram帳號於4日上午發布。

這名男子名叫尤里，是一名52歲的街頭菜販。醫師表示，他雖逃過一劫，但身上有多處彈片傷、腦震盪及創傷。赫松州長稍後發布一隻影片，顯示尤里在病床上講述遇襲經過。

尤里表示，他和妻子開始在廂型車旁擺出一箱箱蔬菜時，聽到頭頂傳來一陣特殊的嗡嗡聲。妻子跑開後，無人機轉而朝他飛去。他朝無人機鏡頭舉起幾顆蒜頭，向操控者表明自己不是在拍攝無人機。他說：「它看得到我擺出的番茄，地上還放著一些小黃瓜和茄子。我繞到另一側逃跑時，無人機甚至鑽到遮陽傘下面。」

澤倫斯基在Telegram寫道：「全世界必須看到這一幕，看到俄羅斯已經發瘋的每一項證據，以及俄羅斯士兵以殺戮和折磨民眾為樂的每一項事實。」烏克蘭外交部長西比哈表示，影片呈現的是一起「野蠻的戰爭罪」，並指這起攻擊是俄羅斯蓄意恐嚇平民行動的一環，要求國際社會予以譴責。

精華 FAQ

  • BBC查核團隊透過地理定位確認，事發地點在烏克蘭赫松地區北部塔夫里斯基區一處圓環旁的市場，屬於市區街道上的攤販活動區。

  • 男子名叫尤里，52歲，是當地街頭菜販。雖然在無人機撞擊爆炸後逃過一命，但醫師表示他有多處彈片傷、腦震盪與創傷。

  • 澤倫斯基稱這是俄羅斯對平民發動的「狩獵」攻擊，烏外長西比哈則指控這是野蠻的戰爭罪，屬於蓄意恐嚇前線居民的行動。

烏克蘭 無人機 澤倫斯基

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