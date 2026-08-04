烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏克蘭 雖將加入北約 的目標寫入憲法，但烏國媒體3日引述前烏軍總司令、現任駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）表示，烏克蘭沒有加入北約的可能，更指北約也要像烏克蘭一樣，再花12年時間轉型，才可能達到俄羅斯 聯邦一半的水準。

路透報導，烏克蘭媒體「歐洲真理報」（Evropeiska Pravda）引述扎盧茲尼在烏克蘭大使會議上的發言指出，烏克蘭完全不符合加入北約所需的軍事標準。他表示：「我非常了解北約。大約12年來，我一直親自致力於確保烏克蘭符合北約標準，但每年都聽到我們隨時就會加入北約的說法。遺憾的是，我們永遠不會真正加入。」

扎盧茲尼表示，烏克蘭武裝部隊已發展到今天的水準，「卻要加入一個仍奉行二戰時期軍事準則的組織，根本不可能」。不過，他也承認，烏克蘭需要「北約國家目前擁有的一些技術，包括反彈道飛彈防禦、太空能力等」。

「歐洲真理報」並指出，即使英國和美國等國都是北約成員國，扎盧茲尼仍嚴厲批評北約的整體能力。他表示：「北約很可能會維持現狀，並像烏克蘭一樣，再花12年時間轉型，才可能達到俄羅斯聯邦一半的水準。」

烏克蘭將加入歐盟列為憲法明定的戰略目標，但已承認目前並非所有北約成員國都願意接納烏克蘭。俄羅斯則斷然拒絕任何讓烏克蘭加入北約的構想。談到烏克蘭未來的安全保障，扎盧茲尼主張，北約以外的聯盟可能更有效：「烏克蘭將加入未來可能出現的集團和聯盟，其中最有可能的是歐洲軍事安全集團。」

扎盧茲尼因與總統澤倫斯基在對俄作戰方式上存在分歧，2024年遭解除烏軍總司令職務；這場戰爭目前已進入第五年。選民信任度調查顯示，扎盧茲尼、澤倫斯基及前國防部長費多羅夫的信任度大致相當。費多羅夫7月遭解除國防部長職務，接替扎盧茲尼出任烏軍總司令的瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）也在同月遭到解職。