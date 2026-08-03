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烏克蘭無人機「墜落」俄羅斯海灘釀7死 俄烏互控肇事

編譯周辰陽／即時報導
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社群媒體影片截圖顯示，一架無人機3日攻擊俄羅斯南部克拉斯諾達爾邊疆區度假勝地阿爾...
社群媒體影片截圖顯示，一架無人機3日攻擊俄羅斯南部克拉斯諾達爾邊疆區度假勝地阿爾希波－奧西波夫卡村海灘的瞬間。(路透)

俄羅斯南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）邊疆區當局3日表示，一架烏克蘭無人機墜落在當地一處人潮眾多的海灘，造成至少7人死亡，包括3名兒童，成為近幾周死亡人數最多的事件之一。

BBC與CNN報導，墜機地點位於黑海沿岸阿爾希波－奧西波夫卡村（Arkhipo-Osipovka）附近一處海灘。當地氣候溫暖、海灘綿長，觀光基礎設施完善，尤其在制裁限制許多人出國旅遊後，更成為俄羅斯人熱門的度假勝地。當地遊客和居民表示，無人機攻擊前沒有響起警報。

一名遊客表示：「我們拿躺椅掩護自己，沒有看到無人機在哪裡爆炸。」另一人表示，雖然沒有看到無人機撞擊，但爆炸前聽見「像機關槍一樣的槍聲」。另有一人表示：「這一切就發生在我的孩子面前。我的孩子情緒崩潰了。」

BBC查證的社群媒體影片顯示，一架無人機高速衝向懸崖一側，接著墜落在下方海灘並引發一團火球，岸上及水中的遊客目睹了這一幕。CNN分析發現，爆炸前數秒，可以聽到至少三件武器的自動射擊聲。槍聲響起期間，無人機突然急轉彎，隨後俯衝撞上海灘。這架無人機似乎飛越墜機地點以西的一座俄羅斯雷達設施。

▲ 影片來源：X＠Val85960950（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

目前尚不清楚這架無人機的攻擊目標，也無法確定無人機是遭俄羅斯防空系統擊落，還是自行墜毀。克拉斯諾達爾邊疆區行政長官孔德拉季耶夫（Veniamin Kondratyev）表示，海灘上的民眾在「無人機殘骸墜落時」喪生，共有40人受傷。他指控烏克蘭「蓄意攻擊平民」，並向死者家屬和親友表達「誠摯哀悼」。

另一方面，部分烏克蘭Telegram頻道聲稱，無人機訊號受到電子戰干擾，因此墜落在海灘上。烏克蘭政府反假訊息中心主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）在聲明中表示，此事是俄軍防空部隊在擠滿度假遊客的海灘上空擊落無人機所致，並堅稱烏方只攻擊俄羅斯軍工體系，以及影響俄方戰爭融資能力的經濟基礎設施。

克拉斯諾達爾邊疆區經常成為烏克蘭軍隊攻擊目標，當地海軍設施及石油基礎設施先前就曾遇襲。此外，俄羅斯黑海艦隊主要樞紐新羅西斯克海軍基地距離事發海灘所在度假城鎮約40公里。俄羅斯總統普亭據報在附近也有一座宮殿，不過克里姆林宮發言人先前否認普亭與當地任何莊園有關。

精華 FAQ

  • 事件發生在俄羅斯南部克拉斯諾達爾邊疆區，地點靠近黑海沿岸的阿爾希波－奧西波夫卡村一處熱門海灘，當地正值觀光旺季，現場遊客眾多。

  • 官方稱至少7人死亡、40人受傷，死者包括3名兒童。目擊者表示事前沒有警報，只聽見類似機關槍的槍聲，隨後看到爆炸與火球。

  • 俄方指控烏克蘭蓄意攻擊平民，稱死傷來自無人機殘骸墜落；烏方則表示可能是俄軍防空或電子戰干擾所致，並強調只打擊軍工與戰爭資源。

烏克蘭 俄羅斯 無人機

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