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俄羅斯控烏克蘭再襲俄電商倉庫 上月中旬以來頻發生

中央社莫斯科3日綜合外電報導
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俄羅斯電商巨頭「野莓」位於伏拉迪米爾州（Vladimir）的一處物流站點3日遭到...
俄羅斯電商巨頭「野莓」位於伏拉迪米爾州（Vladimir）的一處物流站點3日遭到攻擊後，冒出濃煙。(路透)

俄羅斯電商巨頭「野莓」與地方當局今天表示，烏克蘭在夜間發動新一輪攻擊，目標為野莓公司在伏拉迪米爾州的一處倉庫。事發地點位於首都莫斯科以東約180公里。

法新社報導，野莓（Wildberries）發布聲明指出，「公司位於伏拉迪米爾州（Vladimir）的一處物流站點在攻擊事件後發生火災」，已經疏散倉庫人員。

州長阿夫杰耶夫（Alexander Avdeyev）表示，這起攻擊是透過無人機執行。他在俄羅斯通訊應用程式（App）Max上發文稱「有損失並發生火災」，同時補充道，「有一名年輕男子受傷」。

自7月中旬以來，烏克蘭已襲擊野莓旗下約20處據點，地點遍及俄羅斯境內各地，以及被俄國併吞的克里米亞半島（Crimea）。

野莓在俄羅斯是極受歡迎的線上零售平台，常被譽為「俄羅斯版亞馬遜（Amazon）」。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，戰事持續至今。如今烏克蘭對俄國境內民間基礎設施發動遠程打擊，攻擊野莓的倉庫便是其中一環。烏方表示，此舉旨在迫使克里姆林宮與烏克蘭談判結束戰爭。

俄羅斯 烏克蘭 電商

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