被稱「俄版亞馬遜」 烏克蘭再襲俄最大電商倉庫

烏克蘭無人機攻擊俄羅斯最大電商「野莓」(Wildberries)倉庫。(路透)

俄羅斯地方官員今天說，烏克蘭 無人機昨夜深入800公里遠的俄國窩瓦河（Volga River）流域打擊薩馬拉州和薩拉托夫州，目標含俄國電商 「野莓」的倉庫，並釀至少2死。

路透報導，根據薩馬拉州（Samara）州長費多里契夫（Vyacheslav Fedorishchev）的說法，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯最大電商「野莓」（Wildberries）在當地1座倉庫，傷亡情況尚待釐清。薩馬拉州距離烏克蘭目前控制的境內最前線軍事陣地約800公里遠。

「野莓」常被形容是俄羅斯版的美國電商巨擘亞馬遜 （Amazon），可說是俄國消費經濟的一大支柱。烏克蘭為了阻撓這家公司的營運，自7月18日以來已攻擊約12個「野莓」相關目標。

此外，隔鄰的薩拉托夫州（Saratov）州長布薩金（Roman Busargin）表示，首府薩拉托夫和當地另座城市恩格斯（Engels）遭到烏克蘭無人機攻擊，不僅民用基礎設施受損，恩格斯還有1棟住宅大樓被擊中，造成2人死亡。

薩拉托夫市有1座大型煉油廠，恩格斯則有1座空軍基地，兩地近年來數度遭到烏克蘭攻擊。

基輔近來更深入打擊俄羅斯境內的經濟和能源相關目標，目的為了削弱莫斯科維持戰爭的能力。

俄羅斯國防部表示，昨天一夜合計擊落了635架烏克蘭無人機。烏方則尚未對這些打擊消息置評。