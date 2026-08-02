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被稱「俄版亞馬遜」 烏克蘭再襲俄最大電商倉庫

中央社俄羅斯薩馬拉2日綜合外電報導
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烏克蘭無人機攻擊俄羅斯最大電商「野莓」(Wildberries)倉庫。(路透)
烏克蘭無人機攻擊俄羅斯最大電商「野莓」(Wildberries)倉庫。(路透)

俄羅斯地方官員今天說，烏克蘭無人機昨夜深入800公里遠的俄國窩瓦河（Volga River）流域打擊薩馬拉州和薩拉托夫州，目標含俄國電商「野莓」的倉庫，並釀至少2死。

路透報導，根據薩馬拉州（Samara）州長費多里契夫（Vyacheslav Fedorishchev）的說法，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯最大電商「野莓」（Wildberries）在當地1座倉庫，傷亡情況尚待釐清。薩馬拉州距離烏克蘭目前控制的境內最前線軍事陣地約800公里遠。

「野莓」常被形容是俄羅斯版的美國電商巨擘亞馬遜（Amazon），可說是俄國消費經濟的一大支柱。烏克蘭為了阻撓這家公司的營運，自7月18日以來已攻擊約12個「野莓」相關目標。

此外，隔鄰的薩拉托夫州（Saratov）州長布薩金（Roman Busargin）表示，首府薩拉托夫和當地另座城市恩格斯（Engels）遭到烏克蘭無人機攻擊，不僅民用基礎設施受損，恩格斯還有1棟住宅大樓被擊中，造成2人死亡。

薩拉托夫市有1座大型煉油廠，恩格斯則有1座空軍基地，兩地近年來數度遭到烏克蘭攻擊。

基輔近來更深入打擊俄羅斯境內的經濟和能源相關目標，目的為了削弱莫斯科維持戰爭的能力。

俄羅斯國防部表示，昨天一夜合計擊落了635架烏克蘭無人機。烏方則尚未對這些打擊消息置評。

精華 FAQ

  • 此次攻擊範圍涵蓋薩馬拉州的野莓倉庫，以及隔鄰薩拉托夫州的首府薩拉托夫和恩格斯。當地官員稱，部分民用基礎設施受損，恩格斯還有住宅大樓被擊中。

  • 野莓是俄羅斯最大電商平台，常被比擬為俄版亞馬遜，也是俄國消費經濟的重要支柱。烏克蘭自7月18日以來已攻擊約12個相關目標，意在干擾其營運。

  • 文章顯示，基輔近來正把打擊範圍擴大到俄國境內更深處的經濟與能源設施，藉此削弱莫斯科維持戰爭的能力；俄方則稱一夜間擊落635架無人機。

烏克蘭 亞馬遜 電商

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