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俄7月射烏376枚飛彈創單月新高 烏求用星鏈攻俄 川普未點頭

編譯中心／綜合1日電
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烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）一座書籍倉庫遭俄軍無人機擊中，現場書籍付之一炬。...
烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）一座書籍倉庫遭俄軍無人機擊中，現場書籍付之一炬。 （路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄羅斯7月對烏克蘭發射376枚飛彈，創下單月新高。
  • 重點二：烏克蘭防空攔截吃緊，澤倫斯基再度呼籲盟國支援。
  • 重點三：川普未明確點頭放寬星鏈攻俄，仍稱需非常小心。

根據烏克蘭空軍資料所作分析顯示，俄羅斯7月對烏克蘭發射376枚飛彈，創下單月新高，基輔再度呼籲盟國協助加強其反彈道飛彈防禦系統。

中央社引述法新社報導，來到第5年的這場戰事持續拖延，雙方都升高長程攻擊力道，前線局勢幾乎沒有變化，僅在付出巨大人命代價之下才有些微進展，且毫無停火跡象。烏克蘭官方表示，俄羅斯1日再次對基輔發動攻擊，造成至少9人死亡。

烏克蘭空軍每天發布的報告顯示，俄羅斯7月一共向烏克蘭發射376枚飛彈，是6月發射數量的兩倍以上。當月多起攻擊鎖定首都基輔，其中有些是自從開戰以來最致命襲擊，僅7月2日晚間就有至少30人喪生。

俄羅斯7月發射4956架遠程無人機攻擊烏克蘭，較6月減少14%。雖然基輔能攔截大多數無人機，但對於飛彈威脅仍仰賴盟國提供防禦裝備。

烏克蘭總統澤倫斯基示警，尤其面臨與日俱增的俄羅斯彈道飛彈攻擊，烏軍防空系統嚴重短缺。

軍事分析指出，俄羅斯2024年全年估計發射200到300枚彈道飛彈，但今年光是7月就高達126枚。根據法新社對官方數據所作統計顯示，烏克蘭僅擊落其中不到1/3。

澤倫斯基7月底前往白宮，敦促美方提供愛國者飛彈。總統川普起初表態將會允許烏克蘭生產愛國者攔截飛彈，但他近日對這項計畫持保留態度，並表示華府對此必須「非常小心」。

另據「大西洋」報導，澤倫斯基7月28日在白宮閉門會談中，要求川普請馬斯克放寬星鏈使用限制，讓烏克蘭以星鏈引導長程無人機，攻擊俄羅斯境內的飛彈發射器。川普表示會考慮並與馬斯克討論，但未說明何時做出決定。

這項提案攸關烏克蘭能否撐過下一個冬天，也涉及美國技術是否可直接用於攻擊俄羅斯本土。俄軍許多飛彈發射器安裝在卡車上，分散於俄羅斯各地。星鏈是烏軍目前鎖定這類機動目標最精準的方式，但馬斯克只准烏方在烏克蘭領土、克里米亞及其他俄占區使用，不准用來攻擊俄羅斯境內目標。

烏軍已利用配備星鏈的無人機，在境內前線建立寬達數十英里的「殺戮區」，攻擊推進中的俄軍。製造商Fire Point共同創辦人什季勒曼（Denys Shtilerman）說，若獲准在俄羅斯境內採取相同做法，可將範圍擴大至500公里；若俄軍擴大攻擊，甚至可延伸到西伯利亞。

精華 FAQ

  • 依烏克蘭空軍統計，俄軍7月共發射376枚飛彈，較6月增加逾1倍，創單月新高；其中彈道飛彈高達126枚，烏方僅攔截不到1/3。

  • 因俄軍飛彈攻勢升高，烏軍現有防空能力不足，尤其面對彈道飛彈更為吃力。澤倫斯基因此要求盟國提供更多愛國者等攔截裝備。

  • 烏方希望利用星鏈引導長程無人機，精準打擊俄羅斯境內機動飛彈發射器，以擴大反制範圍；川普表示會考慮並與馬斯克討論，但未同意放寬限制。

川普 烏克蘭 俄羅斯

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