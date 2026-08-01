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莫斯科市中心餐廳爆炸 至少3死15傷

中央社／莫斯科1日綜合外電報導
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俄羅斯首都莫斯市中心一間餐廳的露天座位區附近發生爆炸。(新華社)
俄羅斯首都莫斯市中心一間餐廳的露天座位區附近發生爆炸。(新華社)

俄羅斯首都莫斯科警方表示，今天晚間市中心一間餐廳的露天座位區附近發生爆炸，至少造成3人死亡、15人受傷，目前尚不確定肇因為何。

路透報導，警方指出，爆炸發生在當地時間約晚間8時，地點是莫斯科庫德林斯卡亞廣場（Kudrinskaya Square）7棟史達林時代摩天大樓其中1棟1樓的戶外露臺附近。

調查人員與緊急救援人員已在現場作業。根據警方，傷者傷勢輕重不一。

俄羅斯國營電視台推測，可能是瓦斯罐發生爆炸，但路透無法證實這項說法。

國營的俄羅斯新聞社（RIA）發布現場影片，畫面中可見重武裝執法人員已封鎖現場。

與俄羅斯執法單位關係良好的網路媒體Baza表示，事發地點為高級義大利餐廳Balzi Rossi。該餐廳官網顯示，今天因舉辦私人活動而暫停營業。

精華 FAQ

  • 警方表示，這起爆炸目前已知造成至少3人死亡、15人受傷，傷者情況輕重不一，相關數字仍可能隨調查進一步更新。

  • 爆炸發生於當地時間晚間8時左右，地點在庫德林斯卡亞廣場附近，一棟史達林時代摩天大樓1樓的戶外露臺旁。

  • 目前肇因尚未確定，俄羅斯國營電視台推測可能是瓦斯罐爆炸，但路透社無法證實；調查人員仍在現場釐清細節。

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