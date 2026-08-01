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法新：俄羅斯7月對烏克蘭發射376枚飛彈 創單月新高

中央社基輔1日綜合外電報導
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烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）一座書籍倉庫遭俄軍無人機擊中，現場書籍付之一炬。...
烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）一座書籍倉庫遭俄軍無人機擊中，現場書籍付之一炬。 （路透）

法新社今天發布根據烏克蘭空軍資料所作分析顯示，俄羅斯7月對烏克蘭發射創紀錄的376枚飛彈。基輔再度呼籲盟國協助加強其反彈道飛彈防禦系統。

法新社報導，來到第5年的這場戰事持續拖延，雙方都升高長程攻擊力道，前線局勢幾乎沒有變化，僅在付出巨大人命代價之下才有些微進展，且毫無停火跡象。

官方表示，俄羅斯今天再次對基輔發動攻擊，造成至少9人死亡。

烏克蘭空軍每天發布的報告顯示，俄羅斯7月一共向烏克蘭發射376枚飛彈，是6月發射數量的兩倍以上。

當月多起攻擊鎖定首都基輔，其中有些是自從開戰以來最致命襲擊，僅7月2日晚間就有至少30人喪生。

俄羅斯7月發射4956架遠程無人機攻擊烏克蘭，較6月減少14%。

雖然基輔能攔截大多數無人機，但對於飛彈威脅仍仰賴盟國提供防禦裝備。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）示警，尤其面臨與日俱增的俄羅斯彈道飛彈攻擊，烏軍防空系統嚴重短缺。

軍事分析指出，俄羅斯2024年全年估計發射200到300枚彈道飛彈，但今年光是7月就高達126枚。根據法新社對官方數據所作統計顯示，烏克蘭僅擊落其中不到1/3。

澤倫斯基7月底前往白宮，敦促美方提供愛國者飛彈（Patriot）。總統川普起初表態將會允許烏克蘭生產愛國者攔截飛彈，但他近日對這項計畫持保留態度，昨天表示華府對此必須「非常小心」。

精華 FAQ

  • 根據烏克蘭空軍資料，俄羅斯7月共向烏克蘭發射376枚飛彈，較6月翻倍以上，創下單月新高，顯示俄方長程打擊強度明顯升高。

  • 烏克蘭雖能攔截多數無人機，但面對彈道飛彈仍嚴重依賴盟國裝備。澤倫斯基特別呼籲提供愛國者系統與攔截飛彈，以補足防空缺口。

  • 報導指出，戰事已進入第5年，前線幾乎未變、停火無跡象；川普先前曾提及協助生產愛國者攔截飛彈，但近日態度轉趨保留，稱華府須非常小心。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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