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授權烏克蘭自製愛國者飛彈? 川普改口：還不確定

編譯周辰陽／綜合31日電
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俄羅斯24日發射彈道飛彈，摧毀烏克蘭首都基輔一座美國企業所有的無人機工廠；圖為F...
俄羅斯24日發射彈道飛彈，摧毀烏克蘭首都基輔一座美國企業所有的無人機工廠；圖為FP-1縱深打擊無人機，非當事美企產品。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普對是否授權烏克蘭生產愛國者飛彈態度轉趨保留，稱仍在研究；同時，俄軍已摧毀基輔一座美企無人機工廠，凸顯相關產線可能成為打擊目標。

美國總統川普7月30日接受金融時報電話訪問時表示，他「不確定」華府是否會授權烏克蘭生產愛國者地對空攔截彈，並說：「我們正在研究。」不過，美企無人機廠遭俄飛彈摧毀，專家表示，烏克蘭若設愛國者產線也會成目標。

愛國者防空系統是烏克蘭攔截俄羅斯彈道飛彈、保衛基輔及其他城市的重要防線。川普7月初曾在土耳其舉行的北約峰會上表示，華府將授權基輔生產愛國者飛彈。烏克蘭總統澤倫斯基能說服川普考慮允許基輔生產，堪稱一大成果。

川普兩天前才在白宮會見澤倫斯基。澤倫斯基形容會面「很好」，並表示兩位領袖討論了「生產愛國者攔截彈及其他幾項構想」。他說，川普「同意授權給我們」，又透露最近曾與愛國者系統製造商會面，「我與生產商代表舉行了會議，希望雙方能夠共同生產。這非常重要」。

然而，川普向金融時報說：「這是一款非常了不起的武器，我們對授權給誰得稍微謹慎一點。我們其實很少授權生產武器裝備。」

川普還說，他正專注於結束俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，兩名特使庫許納和威科夫未來幾天將首度前往烏克蘭。他說：「說白了，我們就是希望烏克蘭與俄羅斯的戰爭結束。我不是在尋求飛彈。我們在尋求和平。」

另外，川普也堅稱，儘管伊朗近幾天攻擊中東各地目標，顯示有意擴大戰事，但德黑蘭屈服只是時間問題。他說：「我們正把他們打得落花流水。」

另據英國衛報30日報導，俄羅斯24日發射彈道飛彈，摧毀烏克蘭首都基輔一座無人機工廠。這座工廠由在德拉瓦州註冊的美國企業「Terminal Autonomy」所有，似乎是俄羅斯在烏俄衝突中首次以美國公司為攻擊目標。

Terminal Autonomy沒有回覆電子郵件置評請求，烏克蘭國防部也未回覆詢問。

俄羅斯官媒塔斯社報導，知情人士表示，這起攻擊沒有造成人員死亡。

美國總統川普先前對武裝烏克蘭態度冷淡，但7月初表示，美國將授權烏克蘭生產愛國者防空飛彈。前美國資深情報官員文西（Anthony Vinci）表示，俄羅斯人不在乎製造設施由美國人還是其他人所有，仍會將這類設施列為攻擊目標。他說：「我確實認為，如果愛國者飛彈或任何美國系統在烏克蘭生產，俄羅斯人就會以那座製造設施為攻擊目標。」

精華 FAQ

  • 川普表示他「不確定」華府是否會授權烏克蘭生產愛國者地對空攔截彈，並說政府仍在研究相關方案，顯示他已從先前較開放的說法轉為保留。

  • 澤倫斯基說，兩人會面時討論了生產愛國者攔截彈及其他構想，並稱川普同意授權給烏克蘭；他也表示已與製造商會面，希望推動共同生產。

  • 前美國情報官員文西指出，俄羅斯不在乎工廠由誰所有，只要是美國或烏克蘭相關軍工設施，就可能被視為合法攻擊目標，近期無人機工廠遭炸也印證這項風險。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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