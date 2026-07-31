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烏克蘭盼停火談判止戰 急需新型飛彈防禦俄軍

中央社／華盛頓30日電
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圖為愛國者飛彈三型2017年9月7日在波蘭的國際軍事展上展示。(路透)
圖為愛國者飛彈三型2017年9月7日在波蘭的國際軍事展上展示。(路透)

烏克蘭駐美大使今天表示，烏克蘭盼能藉由新一波停火談判，在寒冬來臨前結束這場長達5年的戰爭，但目前仍需要新型反彈道飛彈以防禦俄羅斯的襲擊。

烏克蘭駐美大使斯特法尼希納（Olha Stefanishyna）告訴媒體，烏克蘭正與美國戰爭部討論取得自行生產「愛國者三型」（Patriot PAC-3）飛彈的許可，但這個過程可能需要12個月到5年的時間。

法新社報導，雙方也在討論由烏克蘭簽訂愛三飛彈的長期採購合約，再與其他買家交換生產排單順序。

斯特法尼希納在「基督教科學箴言報」（Christian Science Monitor）主辦的活動上表示，愛國者系統製造商雷神公司（Raytheon Co）的官員已經造訪過烏克蘭，而製造愛三攔截飛彈的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）也正著手派遣專家團隊前往烏克蘭。

斯特法尼希納說：「現在每天夜間襲擊造成的破壞非常驚人。昨晚與前晚，俄軍就發射了30到40枚彈道飛彈。」

雖然烏克蘭能夠抵禦伊朗及俄羅斯製造的無人機，但目前尚未發展出有效防禦彈道飛彈的方法，而俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正快速增加彈道飛彈的產量。

斯特法尼希納表示：「他企圖摧毀烏克蘭，這就是為什麼我們正在尋求各種不同的防禦能力。我們在各方面都相當成功，但為了度過這個冬天，我們現在就需要飛彈。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日在白宮與美國總統川普會面，希望在俄羅斯攻勢升級之際爭取新型防空裝備，並為終結戰爭的全新外交作為注入動力。

斯特法尼希納指出，這項外交努力可能包含美國談判代表魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）造訪基輔。雖然庫許納和魏科夫的行程尚未敲定，但最快可能在下週或之後進行。

斯特法尼希納補充說，澤倫斯基再次提議沿著現有戰線停止戰鬥，並以此作為談判起點，同時強調必須在寒冬來臨前採取行動。

精華 FAQ

  • 烏克蘭最急需的是能有效攔截俄軍彈道飛彈的新型防禦能力。雖然已能應對無人機攻擊，但對彈道飛彈仍缺乏有效手段，因此希望儘快取得PAC-3等系統。

  • 雙方一方面討論讓烏克蘭獲得自行生產愛國者三型飛彈的許可，另一方面也研究由烏克蘭簽長期採購合約，再與其他買家交換生產排單順序，以加快取得速度。

  • 報導指出，澤倫斯基已在白宮與川普會面，盼爭取新防空裝備並推動外交新局；烏方也提議沿現有戰線停火，並期待魏科夫與庫許納可能前往基輔協商。

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