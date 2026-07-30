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澤倫斯基：俄軍以北韓飛彈襲烏克蘭村莊 一家5口喪命

中央社倫敦30日綜合外電報導
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俄羅斯30日用飛彈攻擊烏克蘭中部城市克利福洛附近拉杜什內村一棟民宅，造成父母及3...
俄羅斯30日用飛彈攻擊烏克蘭中部城市克利福洛附近拉杜什內村一棟民宅，造成父母及3名子女共5人死亡。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯使用北韓飛彈攻擊一座村莊，造成一家5口喪命。倘若屬實，這將是近一年來俄軍首度在俄烏戰爭中使用北韓製飛彈。

路透引述一名軍方消息人士報導，俄軍過去也曾以北韓飛彈攻擊烏克蘭目標，但這次是自去年8月以來首度部署，顯示莫斯科可能取得新一批武器，以支援近期升高的飛彈攻勢。

烏克蘭官員表示，俄羅斯連夜對烏克蘭發動大規模空襲，發射數十枚飛彈和數百架無人機，造成至少9人死亡。烏軍目前正陷入尖端防空系統嚴重不足的困境。

這名軍方消息人士指出，俄軍動用北韓飛彈，符合其近來日益依賴彈道飛彈的趨勢，包括俄製伊斯坎德（Iskander）9M723飛彈；這類飛彈只能由美製愛國者（Patriot）防空系統攔截。

澤倫斯基表示，一枚飛彈擊中烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）附近拉杜什內村（Radushne）一棟民宅，造成父母及3名子女共5人死亡。

他說，這個家庭的另外4名子女和年僅1歲半的孫子情況仍不明。

澤倫斯基在晚間談話中表示，初步資料顯示，攻擊拉杜什內村的飛彈來自北韓。路透稍早也引述兩名消息人士報導，用於這波攻擊的飛彈可能是北韓製。

截至目前，俄羅斯國防部、烏克蘭空軍及北韓駐倫敦大使館均未回應置評要求。

一名因事涉敏感而要求匿名的軍方消息人士說，烏克蘭雷達偵測到兩條飛向克利福洛的飛彈軌跡，其特徵與北韓KN-23或KN-24短程彈道飛彈相符。

他表示，兩條雷達軌跡通常代表共發射4枚飛彈，但不清楚其他飛彈落點。

消息人士指出，要做出最終確認，還須分析現場尋獲的飛彈殘骸，相關鑑識工作目前仍在進行中，但他有信心這是北韓製飛彈。

俄羅斯2023年底開始使用北韓KN-23及KN-24飛彈攻擊烏克蘭。

消息人士說，相較於俄製伊斯坎德短程彈道飛彈，北韓KN-23及KN-24飛彈彈頭威力更大、射程更遠，但準確度較低。

澤倫斯基上周警告，克里姆林宮（Kremlin）希望北韓再派3萬士兵參與俄烏戰爭，俄方正準備在沃羅涅日（Voronezh）地區接收這批部隊。

精華 FAQ

  • 他表示，一枚飛彈擊中克利福洛附近的拉杜什內村民宅，造成父母與3名子女共5人死亡；家中另有4名子女及1名半歲孫子下落與狀況仍不明。

  • 因為若屬實，這將是近1年來俄軍首度再用北韓製飛彈。消息人士稱，俄軍可能獲得新一批武器，顯示其近期飛彈攻勢升高，且更依賴彈道飛彈作戰。

  • 軍方消息人士表示，雷達偵測到的飛行軌跡特徵與北韓KN-23或KN-24短程彈道飛彈相符；雖仍待殘骸鑑識確認，但他認為證據已相當接近北韓製。

北韓 澤倫斯基 烏克蘭

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