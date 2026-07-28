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烏持續對俄攻擊 莫斯科州遭390多架無人機襲擊

中央社莫斯科28日綜合外電報導
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俄羅斯莫斯科州契訶夫鎮（Chekhov）地區一棟高樓28日遭烏克蘭無人機襲擊中受...
俄羅斯莫斯科州契訶夫鎮（Chekhov）地區一棟高樓28日遭烏克蘭無人機襲擊中受損。(美聯社)

就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在白宮與美國總統川普（Donald Trump）會面之際，俄羅斯首都莫斯科市市長今天表示，390多架無人機夜襲莫斯科州。

法新社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊軟體Telegram發文說：「（當地）晚間8時30分（格林威治時間17時30分）至上午6時30分，超過390架無人機飛向莫斯科州。多數無人機在抵達市區前即遭防空部隊攔截摧毀。另有81架敵方無人機在接近莫斯科時遭擊落。」

不過，俄羅斯國防部隨後表示，共有356架烏克蘭無人機在包括首都附近在內的十多個地區上空遭擊落。

國防部與索比亞寧均未說明兩者數據差異的原因。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrey Vorobyov）也表示，無人機襲擊造成契訶夫鎮（Chekhov）及瓦烏洛沃村（Vaulovo）的房屋受損。

目前尚無人員傷亡通報。

近來烏克蘭持續加強對俄羅斯能源、物流及軍事設施的長程攻擊。基輔表示，這些行動是對莫斯科夜間持續轟炸烏克蘭城市的正當報復。

精華 FAQ

  • 攻擊發生在烏克蘭總統澤倫斯基即將於白宮會見美國總統川普之際，時間點敏感，顯示俄烏衝突在外交互動前仍持續升高。

  • 莫斯科市長索比亞寧表示，晚間至清晨共有超過390架無人機飛向莫斯科州，多數在抵達市區前被防空系統攔截，另有81架在接近莫斯科時遭擊落。

  • 俄國防部稱共擊落356架烏克蘭無人機，地方官員則表示契訶夫鎮與瓦烏洛沃村房屋受損，所幸目前尚未傳出人員傷亡，烏方並稱此類攻擊是報復。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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