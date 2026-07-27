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侵烏消耗大 俄艦全面撤出地中海 保存戰力應對烏克蘭

編譯中心／綜合26日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄羅斯最後2艘地中海軍艦於6月底撤離。
  • 重點二：北約稱此舉顯示俄軍資源消耗、被迫縮編海外部署。
  • 重點三：烏克蘭攻擊與海峽封鎖，削弱俄海軍補給與調度。

北約官員透露，俄羅斯部署在地中海的最後兩艘軍艦已於6月底撤離，這是2016年以來地中海首度沒有俄軍力存在，顯示俄羅斯入侵烏克蘭近四年半後，軍事資源消耗嚴重，被迫收縮海外部署。

據新聞週刊（Newsweek）日前引述一名不具名北約官員的說法，北約情報顯示，俄羅斯護衛艦「戈爾什科夫海軍元帥」號與補給油船「帕申」號已於6月26日一同駛離地中海，「帕申」號最後一次發出定位訊號時，正經直布羅陀海峽離開。

俄羅斯長期在地中海維持軍艦部署，藉此制衡北約在當地的軍力。2013年，俄羅斯總統普亭宣布俄國將在地中海永久保持海軍存在，稱此舉攸關俄國國家安全，隨後以敘利亞塔爾圖斯港為據點，由黑海、北方及波羅的海艦隊輪流派艦，形成常駐編隊。不過2024年底，普亭盟友、敘利亞前領導人阿薩德出逃後，莫斯科已撤走駐敘大部分兵力。

此次全面撤艦也反映出，在烏克蘭無人機與無人艇數月來猛烈攻擊下，俄方已將大量海軍資源投入護航俄羅斯商船，尤其是靠近歐洲海岸的航線。

報導指出，烏克蘭近期加大對亞速海、黑海俄方貨輪與油輪的打擊力度，攻擊範圍甚至擴及波羅的海艦隊，一個月內兩度襲擊距烏克蘭領土約1000公里、位於聖彼得堡附近的喀琅施塔得海軍基地。普亭今年3月並指控烏軍在利比亞近海攻擊油輪「北極梅塔加」號，該船因隸屬俄「影子艦隊」遭美國與歐盟制裁。

基輔當局表示，截至2026年，烏克蘭已摧毀或重創俄黑海艦隊近三分之一艦艇。俄艦若要增援黑海及克里米亞、新羅西斯克等母港，須經土耳其掌控的博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽。自2022年俄烏全面開戰以來，土耳其依據一項存在90年的條約，禁止俄烏軍艦戰時通行上述兩海峽，致使俄黑海艦隊受困，莫斯科無法就近調兵支援對烏海戰。

黑海航道受限後，俄羅斯僅能自波羅的海或北方艦隊向地中海派艦，須繞行歐洲、穿越直布羅陀海峽方能抵達，航程延長使補給、維修及外國港口准入更為困難。

精華 FAQ

  • 北約官員指出，俄軍在烏克蘭戰事中消耗甚大，且需分散資源護航商船與應對無人機、無人艇攻擊，因此被迫縮減地中海部署，將戰力優先留作對烏作戰。

  • 據報，護衛艦「戈爾什科夫海軍元帥」號與油船「帕申」號在6月26日一同撤離，其中「帕申」號最後一次定位訊號顯示已經通過直布羅陀海峽離開。

  • 由於土耳其封鎖博斯普魯斯與達達尼爾海峽，黑海艦隊難以增援；若從波羅的海或北方艦隊派船，又需繞行歐洲，補給、維修與港口准入都更困難。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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