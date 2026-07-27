極右派網紅盧默親訪烏克蘭 承認「我被俄方洗腦」

極右派陰謀論的網紅盧默在實地訪問烏克蘭後，在地下防空洞接受訪問，承認自己輕信莫斯科宣傳。(美聯社)

散布陰謀論走紅的極右派網紅盧默(Laura Loomer)近期實地走訪烏克蘭 ，親眼見證俄羅斯 侵略造成的破壞後，公開承認自己過去深受莫斯科宣傳誤導，對烏克蘭抱持許多錯誤認知，呼籲美國保守派人士別只聽信網紅或播客的說法，應自行查證事實。

美聯社報導，盧默是川普 總統的親密盟友，長期淡化俄烏戰爭的影響，甚至宣稱烏克蘭充斥納粹主義者，如今承認她被俄方宣傳「洗腦」。

盧默表示，她遭美國社群平台封鎖，轉而透過社群媒體Telegram接觸大量俄方資料，且對2020年美國總統大選心生不滿，讓她更容易受到影響。她說：「俄國人非常擅長利用人們的憤怒。」

盧默表示，她在烏克蘭首都基輔及東部前線附近，目睹戰爭造成的破壞，並會見烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)，她表示返美後將與川普會談。 極右派陰謀論的網紅盧默在實地訪問烏克蘭後，在地下防空洞接受訪問，承認自己輕信莫斯科宣傳。(美聯社)

盧默坦言，她的立場轉變已逐漸影響「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營，不少支持者告訴她，現在才發現曾受到不實資訊誤導。

烏克蘭政府熱情接待盧默，安排她採訪澤倫斯基、會晤多名高層官員，並參訪遭俄軍攻擊的文化古蹟，希望她返美後向外界傳達親眼所見的戰事慘況。

川普透過社群平台轉發盧默與澤倫斯基會面的影片，留言稱讚「非常好」。

然而，盧默此行招致質疑；對此，她強調這趟行程並不是由烏克蘭政府資助，「如果一切都是假的，我為什麼要冒著生命危險？我人在防空洞，那個星期幾乎沒有睡好。」

盧默表示，資訊戰已然成為重大的國家安全威脅，俄國透過網紅與播客散播宣傳，讓許多人失去獨立思考與判斷的能力，呼籲川普政府著重對外宣傳與影響力操作。

儘管對俄烏戰爭的立場出現重大轉變，盧默仍持續發表爭議言論，包括她宣稱喜歡烏克蘭的原因是「看不到穆斯林」，凸顯她其他帶有偏見與歧視的立場並未改變；她過去曾散布關於2001年恐怖攻擊九一一事件的陰謀論，以及海地移民「吃貓、狗」等不實訊息。