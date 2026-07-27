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俄軍反擊 瞄準烏無人機生產據點

編譯廖振堯／綜合報導
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俄羅斯26日對烏克蘭發動無人機攻擊，切爾尼戈夫一家超市被擊中。(美聯社)
俄羅斯26日對烏克蘭發動無人機攻擊，切爾尼戈夫一家超市被擊中。(美聯社)

烏克蘭成功運用無人機攻勢，使俄軍在俄羅斯境內擴大作戰行動陷入停滯，並導致俄國燃料短缺，進一步加重普亭總統的壓力。俄羅斯發動回擊，26日凌晨發射彈道飛彈襲擊烏克蘭首都基輔(Kyiv)，引發多起火災，並造成至少3名平民受傷。當地官員表示，俄軍稍後對烏克蘭其他地區發動的攻擊，又造成至少2人死亡。

美聯社報導，俄羅斯24日已在基輔附近發動重大襲擊，造成至少10人死亡、約100人受傷，烏總統澤倫斯基當天晚間演講中警告稱情報評估顯示俄羅斯正在為大規模襲擊準備飛彈，有跡象表明這可能在未來48小時內發動攻勢。

烏克蘭24日也以無人機和飛彈攻擊俄國境內深處，距離前線超過一千公里的吉洛夫(Kirov)一座工廠遇襲，導致6人喪生。烏克蘭也襲擊有「俄版亞馬遜」之稱的電商巨擘「野莓」(Wildberries)位於聖彼得堡近郊的多座倉庫，該公司上周已三度遭烏攻擊。

在俄羅斯占領的烏克蘭東部，克里姆林宮表示烏克蘭無人機襲擊導致戈爾洛夫卡市(Horlivka)4名平民死亡。俄羅斯任命的市長普瑞荷德科(Ivan Prikhodko)稱，該市自26日凌晨以來一直處於砲火之下；俄國防部稱，俄軍夜間在俄羅斯、黑海、克里米亞(Crimea)上空擊落了133架烏克蘭無人機。

俄羅斯26日對烏克蘭發動無人機攻擊，切爾尼戈夫一家超市被擊中。(路透)
俄羅斯26日對烏克蘭發動無人機攻擊，切爾尼戈夫一家超市被擊中。(路透)

俄國防部26日聲稱最新一波空襲攻擊了基輔與無人機生產有關的地點。基輔(Kyiv)市長克里契科(Vitali Klitschko)表示26日凌晨，基輔發生爆炸，墜落的碎片引發了歷史中心附近一座塔樓火災，目前3人受傷，其中1人需要住院治療。

烏克蘭東部第二大城哈爾科夫市(Kharkiv)市長泰芮可夫(Igor Terekhov)表示該市26日受到無人機襲擊，造成1人死亡、至少6人受傷，其中包括2名兒童。烏克蘭南部扎波羅熱州(Zaporizhzhia)州長費多羅夫(Ivan Fedorov)稱26日一枚俄羅斯滑翔炸彈(glide bomb)炸死了1名男子、另炸傷至少6人。哈爾科夫和扎波羅熱常常成為俄羅斯襲擊的目標，距離前線僅約12哩的扎波羅熱最近幾個月遭受猛烈轟炸。

俄羅斯26日對烏克蘭發動無人機攻擊，切爾尼戈夫一家超市被擊中。(美聯社)
俄羅斯26日對烏克蘭發動無人機攻擊，切爾尼戈夫一家超市被擊中。(美聯社)

精華 FAQ

  • 俄軍26日凌晨以彈道飛彈與無人機攻擊基輔，並聲稱打擊與無人機生產相關地點，同時也波及哈爾科夫、扎波羅熱等地，造成平民死傷與多處火災。

  • 烏克蘭24日以無人機和飛彈深入打擊俄國境內，包含距前線逾1,000公里的吉洛夫工廠，以及聖彼得堡近郊的Wildberries倉庫，顯示其跨境打擊能力已擴大。

  • 俄軍與烏軍的互轟已造成多地火災與嚴重傷亡，基輔、哈爾科夫、扎波羅熱等地都有死傷通報，俄占區戈爾洛夫卡也傳出平民死亡，戰事明顯升高。

普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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