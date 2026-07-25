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俄擬徵3萬北韓兵參戰 澤倫斯基：烏克蘭將回應威脅

中央社／基輔25日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天指出，俄羅斯計劃徵召3萬名北韓士兵，參與這場已持續超過4年的衝突，且已著手準備接收這批部隊。

澤倫斯基強調，烏克蘭將對此威脅作出回應。

根據雙方的共同防禦協議，北韓於2024年向俄羅斯庫斯克（Kursk）地區派遣約1萬4千名士兵，協助莫斯科擊退烏克蘭軍隊對當地的大規模突襲。

路透社報導，澤倫斯基在夜間影片談話中指出：「我們也目睹俄羅斯與北韓的合作。俄羅斯想再引進3萬名北韓士兵。我們發現，自6月以來，俄羅斯在沃羅涅日（Voronezh）地區已經著手準備接收這批部隊。」

他並表示，北韓正準備向俄羅斯提供新的彈道飛彈發射器。他說：「這不僅對烏克蘭構成威脅。俄羅斯正幫助北韓學習如何作戰，提升武器性能，並累積實戰經驗。」

精華 FAQ

  • 澤倫斯基指出，俄羅斯計劃再徵召3萬名北韓士兵投入戰事，且已開始為這批部隊的到來做準備，顯示俄朝軍事合作正在擴大。

  • 澤倫斯基表示，俄羅斯自6月以來已在沃羅涅日地區進行部署與準備，預計接收新一批北韓士兵，作為持續戰事中的支援力量。

  • 他同時提到，北韓正準備提供新的彈道飛彈發射器；澤倫斯基認為，這代表俄羅斯不僅獲得兵力，也在協助北韓累積實戰經驗與提升武器能力。

北韓 烏克蘭 澤倫斯基

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