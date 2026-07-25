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巴拿馬人成俄烏戰爭缺兵招募對象 當局展開調查

中央社巴拿馬市24日綜合外電報導
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巴拿馬代理外交部長歐約斯。(路透資料照)
巴拿馬代理外交部長歐約斯。(路透資料照)

中美洲國家巴拿馬的代理外交部長歐約斯24日說，至少15名巴拿馬人在知情或不知情之下受僱參與俄羅斯烏克蘭的戰爭，且已有1人喪命，他提醒民眾勿冒「威脅生命的風險」。

法新社報導，有巴拿馬人向當局投訴，他們的親人遭他人以假藉口招募投入俄烏戰場。巴拿馬外交部今天表示，他們正在調查為何巴拿馬公民會出現在這場戰爭中。

歐約斯（Carlos Arturo Hoyos）告訴巴拿馬Telemetro電視台，自去年以來，已有至少15名巴拿馬公民受僱參與俄烏戰爭。他未說明是加入哪一方。

歐約斯指出，當中有些人確切知道自己為何而去，有些人則感覺被騙，以為是要去做保全或操作重型機具。

歐約斯進一步表示，其中已有1人死亡、數人失聯，「民眾必須保持警覺，知道隱含的風險、威脅生命的風險」。

巴拿馬外交部還說，他們已多次向俄羅斯和烏克蘭大使館要求提供相關資訊，並已數度向莫斯科和基輔提起此事；俄羅斯當局則回覆說，簽署的合約屬於自願性質，且出於簽約者個人決定。

巴拿馬檢察總長辦公室表示，他們在接獲投訴後已展開2起調查，以釐清境內是否有犯罪行為及責任歸屬。

精華 FAQ

  • 代理外交部長表示，自去年以來至少有15名巴拿馬公民受僱參與俄烏戰爭，其中有人知道實情，也有人疑似遭到誤導。

  • 部分家屬向當局投訴，指親人被以假藉口招募，有人以為是去做保全或操作重型機具，實際卻可能被送往戰場。

  • 外交部已多次向俄羅斯和烏克蘭大使館索取資訊，也向莫斯科與基輔提起此事；檢察總長辦公室則已展開2起調查。

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