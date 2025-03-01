我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

橙縣電動自行車事故激增 兒童五年受傷害增長16倍

和事佬出現？才邀川普訪英 英王周日會晤澤倫斯基

白宮會談破局 北約秘書長：烏克蘭應設法修復對美關係

中央社布魯塞爾1日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特。（歐新社）
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特。（歐新社）

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，他已告訴烏克蘭總統澤倫斯基，昨天的白宮會談破局後，澤倫斯基需要尋找方法來修復與美國總統川普的關係。

路透報導，呂特形容，白宮會談導致基輔與其最大軍事支持者的關係跌至谷底，這樣的結果「令人遺憾」。

呂特告訴英國國家廣播電台（BBC），他已在通話中告訴澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），「我認為你必須找到一種方法來修復與川普和美國政府的關係。這對未來的進展至關重要。」

呂特表示，他告訴澤倫斯基，「我們真的必須尊重川普總統迄今為止為烏克蘭所做的一切」。他還提醒對方，正是川普於2019年向烏克蘭提供標槍（Javelin）反坦克武器，讓烏克蘭軍隊在俄羅斯入侵後能夠進行反擊。

他指出：「我完全相信美國希望為烏克蘭帶來長期和平…而且很顯然，要實現這個目標，他們需要確保大家都能共同努力。」

被問及如果美國撤回對烏克蘭的軍事支持，北約盟國是否有能力填補缺口時，呂特回答：「我們應該從更宏觀的角度來看待這個問題。重要的是，我們必須團結一致，美國、烏克蘭、歐洲一起讓烏克蘭實現和平。這正是川普總統努力的目標，也是我們所有人努力的目標。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

法國前總統：川普不再是盟友 目標為歐洲而非中國

延伸閱讀

和事佬出現？才邀川普訪英 查理國王周日見澤倫斯基

和事佬出現？才邀川普訪英 查理國王周日見澤倫斯基
澤倫斯基重申準備簽礦產協議 理解川普與普亭對話

澤倫斯基重申準備簽礦產協議 理解川普與普亭對話
俄羅斯：澤倫斯基訪美失敗 對烏克蘭去軍事化不變

俄羅斯：澤倫斯基訪美失敗 對烏克蘭去軍事化不變
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

2025-02-28 12:33

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助
CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言